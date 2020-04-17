Российскую «гумпомощ» для Италии оплатили итальянцы

Распиаренная, так называемая «гумпомощь», как оказалось частично оплаченной из итальянского госбюджета. Речь идет об оплате транспортировки грузов в Италию.

Так называемая российская «гуманитарная помощь» для Италии, согласованная премьером Джузеппе Конте и нацлидером России Владимиром Путиным, оказалась оплачена из итальянского госбюджета. В первую очередь это касается переброски в Италию российских военнослужащих и техники, сообщает авторитетное издание «La Stampa», расследующее обстоятельства оказания путинской «помощью» Италии.

Издание пишет, что горючее для всех бесконечных самолетов с путинской «гумпомощью», направленной в Италию, было оплачено из кармана итальянских налогоплательщиков.

«Со всеми теми тяжеленные танками, которые никоим образом не помогают уничтожить вирус, но так красиво смотрятся на экране российских пропагандистских каналов», – отмечает издание.

Кроме того, издание отмечает что к 104 российским солдатам, участвовавших в «гуманитарной» миссии в Бергамо, с самого начала были приписаны 50 итальянских военнослужащих из подразделения специализированного седьмого полка химзащиты подполковник Дарио Де Маси, специализирующегося на радиационном, химическом и бактериологическом заражении местности.

Напомним, что ранее Россия заявляла, что доставляет «гуманитарную помощь» в США.

Действительно доставку медицинских грузов из России осуществили после телефонного разговора президента Дональда Трампа и нацлидера России Владимира Путина.

По сообщению Госдепа российская «гумпомощь» для США оказалась платной. Власти США в связи с пандемией коронавируса закупили у России медицинские товары и оплатили их доставку.