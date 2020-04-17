Украина не договорится с Ираном по сбитому самолету

Украина не будет кулуарно взаимодействовать с Ираном по вопросу катастрофы самолета под Тегераном, а только скоординировано со своими партнерами.

В деле о сбитом самолете Boeing 737-800NG авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране Украина будет действовать совместно и скоординировано с другими странами, чьи граждане погибли в катастрофе, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода»

«Наша позиция не изменилась. Мы работаем на результат в тесном сотрудничестве с коллегами из Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы. Это министры иностранных дел Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании – всех стран, чьи граждане погибли 8 января», – сказал Кулеба.

По словам Кулебы, 16 апреля министры 5 стран снова разговаривали на телефонной конференции, чтобы скоординировать дальнейшие шаги.

Он отметил, что цель остается неизменной: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, полное, независимое и прозрачное расследование и ответственность за сбивание самолета согласно нормам международного права.

Кулеба заверил, что никому «даже в голову не может прийти как-то предать этих людей или действовать без координации с другими партнерами».

По словам министра, координировать работу МИД по этому делу будет его новый заместитель Евгений Енин.

Он также добавил, что пандемия COVID-19 в настоящее время затрудняет работу по расследованию катастрофы, но «существенно на переговоры именно по этому вопросу она не влияет». По словам Кулебы, «где-то просто придется придумать более креативные способы решения логистических задач».

Напомним, что Иран предложил Украине подписать меморандум о взаимопонимании, который обязывает Украину и семьи жертв рейса, сбитого над Тегераном, отказаться от своего права на дальнейшее рассмотрение этого дела через суд.

8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 «Тегеран – Киев» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого «Боинга».

Иран до сих пор не отдал ни одной из стран бортовые самописцы. Министры 5 государств заявили, что Иран не способен расшифровать черные ящики и должен отдать их на расшифровку другой стороне.