Установлен новый антирекорд коронавируса в Украине

В Украине количество заболевших коронавирусом за сутки выросло на 501 человек. Выздоровели 246 ранее госпитализированных пациентов.

В Украине количество заболевших коронавирусом возросло до 4662, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки обнаружили 501 новый случай, сообщили на странице Минздрава в Facebook. Суточный прирост инфицированных составил 12%.

Глава Минздрава Максим Степанов на брифинге сообщил, что из 501 нового случая заболевания – 31 у детей и 91 у медработников.

«Это новый антирекорд заболевших за сутки. Госпитализировали 256 человек, из них 11 детей и 12 медработников. Выздоровели за сутки 60 человек, в том числе трое детей и 11 медицинских работников», – сообщил он.

Из всего количества заболевших COVID-19 – 320 детей и 879 медицинских работников. Из выздоровевших – 12 детей и 42 медработника.

Статистика по регионам:

• Винницкая область – 296;

• Волынская – 122;

• Днепропетровская – 89;

• Донецкая – 12;

• Житомирская – 177;

• Закарпатская – 150;

• Запорожская -118;

• Ивано-Франковская – 427;

• Кировоградская – 218;

• Киев – 705;

• Киевская область – 253;

• Львовская – 203;

• Луганская – 9;

• Николаевская – 22;

• Одесская – 93;

• Полтавская – 41;

• Ровенская – 240;

• Сумская – 81;

• Тернопольская – 353;

• Харьковская – 56;

• Херсонская – 51;

• Хмельницкая – 38;

• Черновицкая – 759;

• Черкасская – 137;

• Черниговская – 12.

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

⚡МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 4662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 9:00 17… Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Donderdag 16 april 2020

Напомним, что в Беларуси накануне выявили большее число заразившихся коронавирусом, чем за предшествующие сутки Украине.

В России число заразившихся коронавирусом приближается к 30 тысячам человек.