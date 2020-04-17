Установлен новый антирекорд коронавируса в Украине

В Украине количество заболевших коронавирусом за сутки выросло на 501 человек. Выздоровели 246 ранее госпитализированных пациентов.
В Украине количество заболевших коронавирусом возросло до 4662, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки обнаружили 501 новый случай, сообщили на странице Минздрава в Facebook. Суточный прирост инфицированных составил 12%.
Глава Минздрава Максим Степанов на брифинге сообщил, что из 501 нового случая заболевания – 31 у детей и 91 у медработников.
«Это новый антирекорд заболевших за сутки. Госпитализировали 256 человек, из них 11 детей и 12 медработников. Выздоровели за сутки 60 человек, в том числе трое детей и 11 медицинских работников», – сообщил он.
Из всего количества заболевших COVID-19 – 320 детей и 879 медицинских работников. Из выздоровевших – 12 детей и 42 медработника.
Статистика по регионам:
• Винницкая область – 296;
• Волынская – 122;
• Днепропетровская – 89;
• Донецкая – 12;
• Житомирская – 177;
• Закарпатская – 150;
• Запорожская -118;
• Ивано-Франковская – 427;
• Кировоградская – 218;
• Киев – 705;
• Киевская область – 253;
• Львовская – 203;
• Луганская – 9;
• Николаевская – 22;
• Одесская – 93;
• Полтавская – 41;
• Ровенская – 240;
• Сумская – 81;
• Тернопольская – 353;
• Харьковская – 56;
• Херсонская – 51;
• Хмельницкая – 38;
• Черновицкая – 759;
• Черкасская – 137;
• Черниговская – 12.
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
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Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Donderdag 16 april 2020
Напомним, что в Беларуси накануне выявили большее число заразившихся коронавирусом, чем за предшествующие сутки Украине.
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