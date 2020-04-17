Лесные пожары тушат под Чернобылем и на Житомирщине

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение лесных пожаров. Работы ведутся в четырех лесничествах. Кроме того пожары возникли на Житомирщине.

По состоянию на 7 утра 17 апреля в Зоне отчуждения и безусловного отселения продолжается тушение пожаров на территории лесничеств, сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Это – Корогодское, Котовское, Дитятковское и Денисовецкое лесничества.

«Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем», – говорится в сообщении.

При помощи инженерной техники было создано 290 км минерализованных полос. К тушению привлекли от ГосЧС 1000 человек личного состава, 106 единицы техники (в том числе три вертолета и два самолета, которыми 16 апреля совершили 114 сбросов воды).

Мэр Киева Виталий Кличко выехал в Зону отчуждения. По его словам, ни в Киеве, ни в области радиационный фон не превышен. Кличко сообщил, что в столице увеличено количество техники, которая будет мыть улицы.

«Мы видим много пожарных бригад, которые съехались со всех Украины и ликвидируют загорание в Чернобылськой зоне.Были на совещании, получили информацию, что радиационного загрязнения нет. Все очаги возгорания сейчас связаны с ветром вчерашнего дня. Открытых очагов нет, есть тления», – сообщил мэр.

Друзі! Рано вранці поїхав у зону відчудження. Аби побачити та показати вам, чи тривають тут пожежі та чи може загрожувати Києву підвищення радіаційного фону. Geplaatst door Віталій Кличко op Donderdag 16 april 2020

А в Житомирской области борются с последствиями двух пожаров, которые произошли накануне.

16 апреля в 12:21 вблизи с. Рудня и с. Выступовичи на территории Выступовицкого лесничества произошло возгорание сухой травы с последующим распространением на территорию и административное здание ООО «ПрикарпатЗападТранс».

В 17:10 пожар админздания ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 7 утра 17 апреля подразделения ГСЧС помогают работникам лесного хозяйства тушить сухую траву и лесную подстилку.

Также 16 апреля в 16:56 вблизи с. Новоселка Радомышльского района загорелась сухая трава и лесная подстилка, потом огонь распространился на здания и сооружения с. Новоселка.

В результате пожара огнем уничтожено и повреждено 8 строений, из них 3 жилых и 5 нежилых отселенных домов.

В 19-ть пожар домов потушили.

В 23:25 пожар сухой травы и травяного настила локализовали. Огонь прошел 80 га травяного настила и 2 га лесного массива.

По состоянию на 7 утра 17 апреля там тлеют отдельные очаги травяного настила и лесной подстилки.

Напомним, что пожар в Чернобыльской зоне возник 4 апреля, а потушили его только 14 числа. 16 апреля в результате шквальных порывов ветра и пылевой бури увеличилось количество очагов горения, в некоторых местах тление превратилось в открытый огонь.

Вечером 17 апреля Киев накрыло густым едким дымом. В КГГА пояснили, что причиной этого являются пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения, и призвали не открывать окна и не выходить на улицу.