Геращенко: Якуб – подозреваемый в покушении на меня

Геращенко заявил, что среди тех, кого Украина передала по обмену, есть подозреваемый в покушении на него – это Дмитрий Якуб.

Среди людей, которых Украина выдала 16 апреля в рамках взаимного освобождения удерживаемыми, есть подозреваемый в покушении на заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, рассказал сам замглавы МВД в эфире телеканала «Украина 24».

«В том числе обменяли одного из тех людей, которые организовывали в 2016 году покушение на меня. Это Дмитрий Якуб, 1978 года рождения, уроженец Крыма. Он провел больше трех лет в Лукьяновском СИЗО», – заявил Геращенко.

По словам замминистра, в отношении этого человека уже шли судебные разбирательства.

«Он вместе со своим подельником приезжал в Украину, у него была задача от российских спецслужб поставить взрывное устройство под мою машину», – напомнил замглавы МВД.

«Сегодня его (подозреваемого в покушении, – ред.) обменял на одного из наших граждан. И я этому рад, потому что один хороший честный украинец будет теперь в своей семье», – добавил Геращенко.

Ранее Геращенко заявил, что задержанный контрразведкой СБУ по подозрению в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, так же готовил покушение на Авакова.