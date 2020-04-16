В Беларуси больше зараженных Covid-19, чем в Украине

Опубликованная в Беларуси официальная статистика показывает, что число зараженных коронавирусом в стране заметно больше, чем в Украине.

В Беларуси медики человек обнаружили заболевание коронавирусной инфекцией у 4202, в Украине больных почти на полсотни меньше, однако в Беларуси провели более 81 тысячи тестов на Covid-19, в Украине – вдвое меньше, сообщает Министерство здравоохранения Беларуси.

«По состоянию на 16.04.2020 в Беларуси проведено 81 тыс. 246 тестов на коронавирусную инфекцию.Зарегистрировано 4204 человек с наличием коронавирусной инфекции. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких», – говорится в сообщении.

Минздрав Беларуси заявил о 40 умерших от коронавируса пациентов пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Для проведения тестирования в Беларуси работают 24 лаборатории.

В Украине по состоянию на утро 16 апреля заболевание подтвердили в 4161 человека, из них 116 человек умерли, 186 – вылечились.

Сообщается, что в Украине провели 42823 ПЦР-тесты, в Беларуси тестов провели вдвое больше – 81246.

Глава страны Александр Лукашенко придерживается позиции, что Covid-19 – это «психоз», которому подверглось мировое сообщество.

Он высказал надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь, Лукашенко также планирует парад на 9 мая.

Позже Беларусь обратилась к Европейскому Союзу с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий коронавирусного кризиса.