В карантин на рынке труда исчезли новые вакансии

НБУ заявил об обнулении новых вакансий на рынке труда. Первая замглавы НБУ Рожкова подчеркивает, что очень большая часть людей потеряла доход.

Национальный банк заявил, что на рынке труда почти исчезли новые вакансии, говорится в обращении первого заместителя главы НБУ Катерины Рожковой с экономическими итогами первого месяца карантина.

«К сожалению, новые вакансий на рынке труда почти отсутствуют. Несмотря на то, что предприниматели и владельцы бизнеса пытаются сохранить рабочие места, очень большая часть людей потеряла доход», – сообщила Рожкова.

По ее словам, большинство банков, понимая сложившуюся ситуацию, идет навстречу предпринимателям, населению и бизнесу, предоставляя кредитные каникулы и не снижая кредитные лимиты по картам.

Підсумки першого місяця карантину для банківського сектору ⚡️ Економічні підсумки першого місяцю карантину. 💪 Їх багато. Якщо коротко, то запас міцності в української економіки є, але не безкінечний. Щоб запустити економічний двигун та безболісно пройти пандемію – без будь-яких обмежень, без відтоків коштів з банків, без девальвації гривні – нам потрібна підтримка МВФ та інших міжнародних партнерів.Отже, у нашому відео перший заступник Голови Катерина Рожкова розповіла про таке:❓ Чому зростали ціни?❓ Які галузі економіки сьогодні кредитують банки?❓ Що з кредитними лімітами та кредитними канікулами?❓ Чи сильно погіршились настрої бізнесу? ❓ Яка ситуація на ринку праці сьогодні?🙏 Ми вітаємо вас із прийдешніми святами і просимо вас бути відповідальними та допомагати один одному. Приємного перегляду! Geplaatst door Національний банк України op Donderdag 16 april 2020

НБУ считает, что у него достаточный запас прочности, чтобы достойно пройти период карантина. Но, подчеркнула Рожкова, чтобы выйти из кризиса с минимальными потерями, Украина крайне нуждается в помощи международных доноров, в первую очередь – Международного валютного фонда.

По оценке Торгово-промышленной палаты, за месяц карантина без работы остались около миллиона украинцев.

Количество безработных в Украине за первые две недели карантина выросло на 500-700 тыс. человек, за следующие две недели, в апреле, – еще на 500-600 тыс. человек, – до 2,5-2,8 млн, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Торгово-промышленную палату.

«По оценкам ТПП, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет. Этот показатель не учитывает количества трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину после начала пандемии», – отметил президент ТПП Геннадий Чижиков.

По его словам, в «остановленных» отраслях было занято около 4 млн человек.

«Проведенный Торгово-промышленной палатой опрос компаний показывает, что 26% из них планируют сокращение персонала, еще 30% не приняли окончательного решения», – добавил Чижиков.

По оценкам ТПП, общий объем поддержки бизнеса через освобождение от уплаты налогов в марте и апреле составил 9,3 млрд гривен, из них 0,9 млрд гривен – поддержка малого бизнеса, который понес наибольшие убытки на время карантина.

«Ориентировочные потери только двух секторов – салонов красоты и пассажирских перевозок – составляют около 1,5 млрд грн за полтора месяца карантина. Потери всего бизнеса «на карантине» – в разы больше», – добавили в ТПП.