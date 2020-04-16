В 2019 году суды закрыли четверть коррупционных дел

В прошлом году украинские суды закрыли четверть всех уголовных дел по фактам коррупции. Вынесены судебные решения чуть более, чем по половине уголовных дел.

В 2019 году в суды поступило 3949 производств по уголовным делам о совершении коррупционных и связанных с коррупцией преступлений, почти 25% из этих производств суды закрыли. Эти данные содержит проект доклада о принципах реализации антикоррупционной политики в 2019 году, который на заседание правительства 15 апреля внесло НАПК, передает расследовательский проект «Наші гроші».

«В 2019 году каждое четвертое (25%) дело было закрыто судом, годом ранее этот показатель был еще существеннее – 31%», – говорится в сообщении.

«Всего в прошлом году за совершение коррупционного или связанных с коррупцией преступления было осуждено 1479 человек (+10%), оправдано было 526 человек (+33%), относительно 702-х производства были закрыты», – уточняет издание.

В документе отмечается, что с каждым годом в судах увеличивается количество производств связанных с коррупцией. По состоянию на 31 декабря 2019 года в судах уже находилось 9054 производств.

В то же время объемы рассмотрения дел в судах в 2019 году почти идентичны показателям 2018 года.

В 2018-2019 годах суды принимали решения в чуть более чем половине уголовных производств – 53% и 57% соответственно. Среди причин таких показателей НАПК называет и возможно низкое качество досудебного расследования и «незаинтересованность» судов в рассмотрении именно коррупционных производств.

Относительно административных «коррупционных» правонарушений, то в прошлом году в суды поступило 11 970 дел, этот показатель за год вырос на 14%.

Большинство этих дел – нарушение требований финансового контроля. Доля лиц, в отношении которых было применено административное взыскание, составила лишь 45%. Суд лишил права занимать должности только 15 привлеченных к ответственности лиц, что составило 0,3%.