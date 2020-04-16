Выявили почти 28000 зараженных коронавирусом в России

Число зараженных коронавирусом в России продолжает увеличиваться на несколько тысяч человек в день. Официальная смертность от эпидемии – 232 человека.

По состоянию на утро 16 апреля в России зафиксировано 27 тысяч 938 случаев заболевания коронавирусом, только за последние сутки заболели 3 448 человек, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

В России от COVID-19 умерли 232 человека, 2 тысячи 304 человека выздоровели.

При этом сообщается о 37 больных коронавирусом в оккупированном Крыму.

По состоянию на 16 апреля в России провели более 1,6 млн тестов на коронавирус.

Напомним, что на прошлой недели, по данным на 8 апреля, в России сообщали о 8 тысячах зараженных коронавирусом. К концу прошло недели сообщали же о 12 тысячах.

В то же время, медийные пропагандистские площадки россиян пытаются отвлечь от проблем связанных с эпидемией коронавируса. Для этого, например, РИА «Новости» выдумали фейк о подключении премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.

Ранее, 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предупредить распространение вируса.

С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерной авиасообщение с другими странами, за исключением полетов, связанных с возвращением российских граждан и полетов по отдельным решениям правительства России.

30 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных карантинных мерах. Сообщалось, что в ближайшее время жители Москвы и Подмосковья смогут выходить на улицу только по спецпропускам.