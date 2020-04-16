В Украине выявили еще почти 400 случаев коронавируса

Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло на 397 до 4161 человек. Отмечается, что суточный рост превысил порог 10%.

По состоянию на утро 16 апреля в Украине лабораторно подтвердили 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировали 397 новых случаев (рост на 10,5%), из них 22 детей и 104 медработника, свидетельствуют свежие данные Министерства здравоохранения.

За день госпитализированы 87 человек, в том числе 3 детей и 12 медиков.

От коронавируса вылечились 186 человек (+43 за сутки), умерли 116 человек (+8 за сутки).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

• Винницкая область – 279 случаев;

• Волынская область – 109 случаев;

• Днепропетровская область – 78 случаев;

• Донецкая область – 12 случаев;

• Житомирская область – 162 случая;

• Закарпатская область – 116 случаев;

• Запорожская область – 115 случаев;

• Ивано-Франковская область – 401 случай;

• Кировоградская область – 198 случаев;

• Киев – 644 случая;

• Киевская область – 234 случая;

• Львовская область – 166 случаев;

• Луганская область – 4 случая;

• Николаевская область – 22 случая;

• Одесская область – 73 случая;

• Полтавская область – 27 случаев;

• Ровенская область – 204 случая;

• Сумская область – 80 случаев;

• Тернопольская область – 333 случая;

• Харьковская область – 40 случаев;

• Херсонская область – 44 случая;

• Хмельницкая область – 37 случаев;

• Черновицкая область – 662 случая;

• Черкасская область – 110 случаев;

• Черниговская область – 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что 15 апреля Минздрав сообщил о 392 новых случаях коронавирусной болезни, суточный рост превысил 11,6%.