В Украине выявили еще почти 400 случаев коронавируса

Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло на 397 до 4161 человек. Отмечается, что суточный рост превысил порог 10%.
По состоянию на утро 16 апреля в Украине лабораторно подтвердили 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировали 397 новых случаев (рост на 10,5%), из них 22 детей и 104 медработника, свидетельствуют свежие данные Министерства здравоохранения.
За день госпитализированы 87 человек, в том числе 3 детей и 12 медиков.
От коронавируса вылечились 186 человек (+43 за сутки), умерли 116 человек (+8 за сутки).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 279 случаев;
• Волынская область – 109 случаев;
• Днепропетровская область – 78 случаев;
• Донецкая область – 12 случаев;
• Житомирская область – 162 случая;
• Закарпатская область – 116 случаев;
• Запорожская область – 115 случаев;
• Ивано-Франковская область – 401 случай;
• Кировоградская область – 198 случаев;
• Киев – 644 случая;
• Киевская область – 234 случая;
• Львовская область – 166 случаев;
• Луганская область – 4 случая;
• Николаевская область – 22 случая;
• Одесская область – 73 случая;
• Полтавская область – 27 случаев;
• Ровенская область – 204 случая;
• Сумская область – 80 случаев;
• Тернопольская область – 333 случая;
• Харьковская область – 40 случаев;
• Херсонская область – 44 случая;
• Хмельницкая область – 37 случаев;
• Черновицкая область – 662 случая;
• Черкасская область – 110 случаев;
• Черниговская область – 11 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что 15 апреля Минздрав сообщил о 392 новых случаях коронавирусной болезни, суточный рост превысил 11,6%.