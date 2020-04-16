В ГБР рассказали, как Портнов узнает о ходе следствий

Новый глава ГБР рассказал о том, из каких источников экс-соратник Януковича Андрей Портнов узнает подробную информацию о следственных дела.

Исполняющий обязанности директора Госбюро расследований Александр Соколов рассказал в интервью «Украинской Правде», откуда ексзаступник главы АП времен Януковича Андрей Портнов узнает о состоянии дел ГБР. Интервью опубликовано на страницах издания.

«Это больной вопрос для меня как для милиционера. С чем мы столкнулись, когда сюда попали: довольно много людей, скажем так, «поощрялись» различными группами влияния, не знаю, финансово или нет», – заявил Соколов.

«Это делали для информирования в том числе о ситуации, которая здесь, внутри ГБР. И особенно талантливые могли докладывать и тем, и тем – сразу нескольким сторонам», – подчеркнул он.

По его словам основная проблема утечек информации по следственным делам – общая обстановка в следственных и правоохранительных органах. В первую очередь, все дело в кадрах, которые занимают свои должности не один год.

«Поэтому медийно и началось, что мы плохие, потому что мы некоторых кадров отодвинули. Плюс, дела заходят в суды, а там же еще прокуроры … И эти люди работают годами, это люди с определенной «кредитной историей», с определенными знакомствами, которыми и пользуются. Главная проблема как раз Киева, «течет», – отметил глава Госбюро.

Александр Соколов отметил, что разные группы влияния держали на зарплате сотрудников Госбюро расследований.

«Сейчас эти сотрудники основания «не перешли» в новую структуру и будут с нами судиться. Это такая внутренняя кухня, потому что многие люди работает на результат и с идеей. Им достаточно трудно в такой системе», – отмечает Соколов.

Соколов раскрывает в своем интервью масштабы «утечек». В открытый доступ попадает даже «техническая» информация по принимаемым следствием решениям по тому или иному делу.

«Потому что когда «текут» даже технические ходы по принятым решениям по делу, то о какой перспективе можно говорить? Все уже все знают, все доказательства уничтожены, лицо ждет, 15 адвокатов …», – подчеркнул глава Госбюро.

Несмотря на это новый глава ГБР настроен оптимистично и считает, что со временем сумеет разобраться с проблемой «утечек».

«Но это же никого не волнует, это наши проблемы внутренние. Мы их решим. Однако нужно время», – подытожил Соколов.