Завершился обмен пленными на Донбассе

Офис президента сообщил о начале процедуры обмена пленными между Украиной и Россией на Донбассе. Украина вернула из ОРДЛО 20 граждан.

Начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц – Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины в своем Telegram-канале.

«Стороны согласовали детали обмена пленными на Донбассе», – говорится в сообщении

«Наконец-то согласованы все моменты по обмену пленными на Донбассе. Причем, он должен пройти уже на этой неделе!», – добавляет пресс-служба ОП.

По информации ОБСЕ, договоренность была достигнута на вчерашних переговорах рабочей группы Трехсторонней контактной группы по гуманитарным вопросам.

Омбудсмен Людмила Денисова уточнила на своей странице в Facebook, что девять человек Украине вернут оккупационные власти отдельных районов Донецкой области, еще десять будут освобождены в Луганской области.

Фото с обмена пленными на Донбассе. Фото с обмена пленными на Донбассе. Фото с обмена пленными на Донбассе. Фото с обмена пленными на Донбассе. Фото с обмена пленными на Донбассе. Фото с обмена пленными на Донбассе. Фото с обмена пленными на Донбассе. Фото с обмена пленными на Донбассе. Пред 1 из 8 След

Позже Людмила Денисова добавила, что из ОРДО вернулся военнослужащий ВСУ Виктор Шайдов. Он попал в плен к боевикам в прошлом году.

«Его родственники обращались ко мне с просьбой о его освобождении. Мною было передано соответствующее обращение в Центр освобождения заложников при СБУ, после чего сразу началась работа по его возвращению», – написала Денисова.

☝️☝️В ці хвилини розпочався третій етап взаємного звільнення громадян по формулі "всіх на всіх" у першій локації – КПВВ… Geplaatst door Людмила Денісова op Woensdag 15 april 2020

Отмечается, что обмен состоялся в рамках формата «всех на всех». Украина отправила в ОРДО десять человек, пишет российский «ТАСС» со ссылкой на представителя России в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова.

«Это уже третий этап освобождения при каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре 2019 года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго – в декабре – вернулись 76 граждан. Нынешнее освобождение демонстрирует действенность стратегии президента и соблюдения договоренностей, достигнутых во время саммита в «нормандском» формате в декабре 2019 года», – говорится в сообщении.

Также продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которых удерживают на территории оккупированного Крыма и в России.

«Следует помнить, что обнародование в СМИ имен тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождение», – заявили в пресс-службе Офиса президента.

Как стало известно, Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях

Освобожденные граждане, содержавшиеся на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО):

1. Алакоз Александр (гражданский),

2. Гриненко Николай (военный),

3. Илюхин Николай (гражданский),

4. Карась Владимир (милиционер),

5. Костев Евгений (гражданский),

6. Помеляйко Александр (гражданский),

7. Садовский Александр (гражданский),

8. Сирык Вадим (гражданский),

9. Шайдов Виктор (военный).

Освобожденные граждане, содержавшиеся на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО)

1. Желдак Виталий (гражданский),

2. Можаев Валентин,

3. Мироныч Сергей,

4. Полозов Николай (гражданский),

5. Попова Алевтина (гражданская),

6. Русинов Сергей (гражданский),

7. Сливка Иван (гражданский),

8. Сливка Александр (гражданский),

9. Табачный Александр (гражданский),

10. Штиль Александр (гражданский),

11. Яковенко Александр (гражданский).

Как отметила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, на второй локации возле пгт Счастье из плена вернулись 11 украинцев. В частности, среди них:

Виталий Желдак – был осужден так называемым «Верховным судом ЛНР» и незаконно содержался в Слявяносербской исправительной колонии Луганской области.

Александр Табачный – инвалид и ветеран МВД Украины, один из старейших кто попал в плен

Освобожденная женщина – Алевтина Попова, незаконно содержалась с 2018 года в исправительном учреждении на временно оккупированной территории города Луганск. Она была приговорена так называемым судом «ЛНР» за «Государственную измену».

Сергей Русинов самый молодой среди граждан Украины, вернувшийся на подконтрольную правительству Украины территорию. Он был задержан силовиками так называемой «ЛНР» в 2018 году из-за того, что в социальных сетях призвал к единству Украины и осуждал деятельность незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР».