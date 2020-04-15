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В Крыму ФСБ снова задержало выдуманную разведгруппу

ФСБ России снова заявила о задержании в Крыму «украинской разведгруппы». В нее якобы входила российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче гостайны.

В оккупированном Крыму заявили о якобы пресечении попытки деятельности украинской разведывательно-диверсионной группы, в которую входила российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче государственной тайны, сообщил российский «Интерфакс» со ссылкой информацию полученную из Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По словам источника агентства, эта группа «действовала в Крыму по заданию главного управления разведки Минобороны Украины, в ее задачи входили совершение терактов в российском регионе, похищение сведений, содержащих гостайну, а также вербовка россиян».

«Разведывательные операции были организованы начальником подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в городе Херсон, полковником Ахмедовым Олегом Алишеровичем», – говорится в сообщении.

По версии российской контрразведки, была пресечена деятельность агентурной группы, завербованной и курировавшейся полковником Ахмедовым, в состав которой входили военнослужащая ВС России, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах украинской военной разведке доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну, и украинец, подозреваемый в шпионаже по заданию украинской спецслужбы.

В отношении фигурантов СК ФСБ России возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже.

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«Руководствуясь принципом гуманизма, с учетом наличия у обвиняемой несовершеннолетних детей по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Гражданин Украины заключен под стражу», – заявили в ФСБ.

В ЦОС отметили, что информация о предполагаемой шпионской деятельности задержанных была получена в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого является россиянин, оборудовавший по заданию полковника Ахмедова на территории Крыма схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами, доставленными с территории Украины.

«Украинской военной разведкой планировалось совершение ряда диверсионно-террористических актов на объектах критической социальной и военной инфраструктуры на территории нашей страны», – заявили в российкской спецслужбе.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова за подготовку убийства Адама Осмаева по заказу российских спецслужб.

Источник Интерфакс

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