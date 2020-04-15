Новинский и Онуфрий возможно обменялись заразой

Депутат заявил, что у него нет никаких симптомов болезни. Известно, что накануне он встречался с предстоятелем РПЦ в Украине митрополитом Онуфрием.

Депутат Верховной Рады, бизнесмен Вадим Новинский сдал положительный тест на коронавирус, заявил сам депутат на своей странице в Facebook. Накануне Новинский встречался с Русской православной церкви в Украине, так называемой «Украинской православной церкви Московского патриархата», митрополитом Онуфрием.

«В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошел тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат», – пишет Новинский.

Депутат подчеркивает, что его состояние – в норме, и он не ощущают никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография легких не определила отклонений от нормы.

«До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением. Во избежание разного рода кривотолков и спекуляций я решил объявить об этом сам», – сообщил Новинский.

Уважаемые друзья!В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19,… Geplaatst door Вадим Новинский op Woensdag 15 april 2020

Как известно, накануне, во вторник, 14 апреля, народный депутат Вадим Новинский передал 850 тыс. медицинских масок, закупленных Фондом в честь Покрова Пресвятой Богородицы, митрополиту Онуфрию.

Об этом сообщает пресс-служба Информационно-просветительского отдела УПЦ со информацию из Фонда.

«По благословению Предстоятеля маски будут бесплатно раздаваться верующим в приходах УПЦ (во всех областях Украины) для обеспечения максимальной безопасности прихожан, которые примут решение принять участие в праздничных Пасхальных богослужениях в соответствии с требованиями закона о карантинных мероприятиях во время посещения храмов», – говорилось в сообщении.

Отмечалось, что это «качественные трехслойные маски, с защитным слоем внутри».

Архиепископ Евстратий (Зоря), комментируя на своей странице в Facebook это сообщение, заявил, что Новинский таким образом, «не только способствовал углублению кризиса в отношении общества к Церкви как института, но и непосредственно подверг опасности заболевания митрополита Онуфрия».

«А возможно и не только его, потому что неизвестно, с кем еще он до вчерашнего дня включительно, встречался. Мог же просто не приходить – он же хорошо знает, что митрополиту 75 лет, и он ограничил контакты, живя в фактически загородном монастыре», – отметил Евстратий.

Прикро, що Вадим Новінський через свій вплив на верхівку МПвУ не лише сприяв поглибленню кризи в ставленні суспільства… Geplaatst door Євстратій Зоря op Woensdag 15 april 2020

«Но нет … И отказать «серому кардиналу», или в данном случае «главному иподиакону» митрополит не мог», – подчеркнул он.