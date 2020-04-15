Иран списывает на «ошибку» катастрофу самолета МАУ

Иран предлагает Украине отказаться от претензий по катастрофе самолета МАУ. В МИД Украины направлен проект «меморандума о взаимопонимании».

Иран предложил Украине подписать так называемый меморандум о взаимопонимании по делу сбитого под Тегераном самолета МАУ. Он предусматривает отказ Украины и семей погибших от права подавать в суд, передает «Крым.Реалии» со ссылкой на свое иранское бюро «Радио Фарда».

Согласно с сообщением, Иран направил украинскому МИД проект меморандума о взаимопонимании, где украинские власти и семьи жертв авиакатастрофы обязаны согласиться с «человеческой ошибкой» как с причиной крушения самолета.

«Упомянутый документ также предусматривает, что Украина и семьи погибших не должны инициировать уголовные дела и судебные разбирательства против Ирана в ответ на выплату компенсации Тегераном и обнародования данных бортовых самописцев самолета после их анализа. В МИД Украины на запрос прокомментировать эти данные пока не ответили», – добавили в СМИ.

Эксперт по авиационному праву Андрей Гук прокомментировал это предложение и отметил, что Иран может пытаться таким образом создать разобщенность между странами, граждане которых погибли в катастрофе.

По его словам, то, что Иран указывает на человеческую ошибку как причину катастрофы, не означает, что Тегеран берет на себя ответственность за случившееся.

Гук подчеркнул, что готовность Ирана выплачивать компенсации семьям погибших и МАУ останется без ответа, если Украина примет позицию Ирана, изложенную в проекте документа.

Также проект меморандума предусматривает, что Иран может разрешить участие международных экспертов в анализе данных «черных ящиков», но только если он признает, что не может сам этого сделать. До сих пор, по словам Гука, было понятно, что Иран не сотрудничает в этом плане и не способен или не желает расшифровывать данные с бортовых самописцев.

В проекте меморандума не уточняется, кто является ответственной стороной за выплату компенсаций, и нет четких положений по идентификации обязательств Ирана и сроков их реализации, а также любой арбитражной процедуры, если государства не достигнут понимания, подчеркнул эксперт.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

В январе глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар подтвердил, что «черные ящики» со сбитого украинского самолета передадут в Киев.

Однако позднее власти Ирана заявили, что Тегеран может передать «черные ящики» сбитого самолета МАУ Украине или другому государству, если не сможет их расшифровать.

Страны-члены международной координационной группы по расследованию авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном настаивали на том, чтобы Иран передал бортовые самописцы во Францию, поскольку там есть необходимое оборудование для исследования.

После этого министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не будет приступать к расшифровке «черных ящиков» самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», но и передавать его правительствам других стран не будет.

В апреле иранский депутат, член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Хассан Норузи заявил, что за сбитие украинского пассажирского самолета МАУ под Тегераном никого не арестовывали, что противоречит официальным заявлениям властей страны.

Помимо этого, сбитие гражданского авиалайнера военными он назвал «хорошим выполнением обязанностей».