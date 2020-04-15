Коронавирус побил свой антирекорд в Украине

В Украине зарегистрировали 3764 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 143 человека. За сутки зафиксировали 392 новых случая.
По состоянию на утро 15 апреля в Украине зафиксировали 3764 случая заболевания коронавирусом. Известно, что 108 человек умерли, сообщает пресс-служба Минздрава в своем Telegram-канале, посвященном эпидемии коронавируса в Украине.
«За сутки зафиксировали 392 новых случая», – говорится в сообщении.
Из них – 29 детей и 90 медиков. Госпитализированы за сутки 120 человек, в том числе 7 детей и 10 медработников. За сутки выздоровели 24 человека, умерли – 10.
Статистика по регионам:
• Винницкая область – 241;
• Волынская – 100;
• Днепропетровская – 74;
• Донецкая – 12;
• Житомирская – 30;
• Закарпатская – 110;
• Запорожская – 99;
• Ивано-Франковская – 356;
• Кировоградская – 192;
• Киев – 612;
• Киевская область – 230;
• Львовская – 152;
• Луганская – 4;
• Николаевская – 14;
• Одесская – 70;
• Полтавская – 27;
• Ровенская – 173;
• Сумская – 77;
• Тернопольская – 287;
• Харьковская – 25;
• Херсонская – 41;
• Хмельницкая – 34;
• Черновицкая – 589;
• Черкасская – 105;
• Черниговская – 10.
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
«Из 3764 заболевших – 260 детей и 684 медработника», – сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.
Прирост заболеваемости за сутки в сравнении с предыдущими сутками – 11,2%.
«Учитывая антирекорд количества заболевших, мы настойчиво призываем отметить Пасху дома», – отметил Степанов.
Напомним, что количество диагностированных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 1,98 млн. Умерли более 126 000, выздоровел – 487 471 пациент.