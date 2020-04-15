Коронавирус побил свой антирекорд в Украине

В Украине зарегистрировали 3764 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 143 человека. За сутки зафиксировали 392 новых случая.

По состоянию на утро 15 апреля в Украине зафиксировали 3764 случая заболевания коронавирусом. Известно, что 108 человек умерли, сообщает пресс-служба Минздрава в своем Telegram-канале, посвященном эпидемии коронавируса в Украине.

«За сутки зафиксировали 392 новых случая», – говорится в сообщении.

Из них – 29 детей и 90 медиков. Госпитализированы за сутки 120 человек, в том числе 7 детей и 10 медработников. За сутки выздоровели 24 человека, умерли – 10.

Инфографика по протеканию эпидемии коронавируса в Украине. Инфографика по протеканию эпидемии коронавируса в Украине. Пред 1 из 2 След

Статистика по регионам:

• Винницкая область – 241;

• Волынская – 100;

• Днепропетровская – 74;

• Донецкая – 12;

• Житомирская – 30;

• Закарпатская – 110;

• Запорожская – 99;

• Ивано-Франковская – 356;

• Кировоградская – 192;

• Киев – 612;

• Киевская область – 230;

• Львовская – 152;

• Луганская – 4;

• Николаевская – 14;

• Одесская – 70;

• Полтавская – 27;

• Ровенская – 173;

• Сумская – 77;

• Тернопольская – 287;

• Харьковская – 25;

• Херсонская – 41;

• Хмельницкая – 34;

• Черновицкая – 589;

• Черкасская – 105;

• Черниговская – 10.

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

«Из 3764 заболевших – 260 детей и 684 медработника», – сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Прирост заболеваемости за сутки в сравнении с предыдущими сутками – 11,2%.

«Учитывая антирекорд количества заболевших, мы настойчиво призываем отметить Пасху дома», – отметил Степанов.

Напомним, что количество диагностированных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 1,98 млн. Умерли более 126 000, выздоровел – 487 471 пациент.