Макрон призывает Путина прекратить войны

Постоянные члены Совбеза ООН согласны поддержать призыв генсека ООН Гутерриша к установлению мирового перемирия на время пандемии.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что трое из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН согласны поддержать призыв ООН к глобальному прекращению огня, чтобы мир мог сосредоточиться на пандемии коронавируса. Осталось получить согласие России, сообщает агентство «Reuters».

«Я думаю, что президент Путин наверняка согласится, и в тот день, когда он скажет, что мы это сделаем, мы сможем провести эту видеоконференцию и передать этот призыв торжественным, убедительным и эффективным способом», – заявил президент Франции.

По словам Макрона, президент Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердили, что они поддержат эту просьбу.

Президент Франции также добавил, что говорил о прекращении огня с президентом России еще в начале этой инициативы, которая прозвучала в конце марта. После этого он с Путиным не разговаривал, но заявил, что сделает это «в ближайшие несколько часов».

В то же время, только за 14 апреля поддерживаемые Россией оккупационные войска на Донбассе девять раз нарушали режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военных были ранены, еще один получил боевое поражение.

Четыре раза из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов стреляли по позициям ООС возле Авдеевки, Песков и Павлополя, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Против защитников Красногоровки вражеские войска применяли станковые противотанковые гранатометы. Рядом с Новомихайловкой российские наемники применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Из гранатометов разных систем, пулеметов и стрелкового оружия стреляли по Старогнатовке, Тарамчуке и Каменке.

«Агрессивные и преступные действия со стороны российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность», – добавили в Минобороны.

Напомним, что 23 марта генсек ООН Антонио Гутерриш призвал к мировому перемирию, предупредив, что в охваченных войной странах системы здравоохранения рухнули, а небольшое количество оставшихся медицинских работников часто становились мишенью в боевых действиях.

9 апреля Совет Безопасности Организации Объединенных Наций провел первое заседание, посвящённое пандемии коронавируса.

Совбез ООН состоит из 15 членов, у пяти из них есть право вето – США, Китая, Франции, России и Великобритании.

Члены Совета безопасности на своем онлайн-заседании не смогли договориться, стоит ли органу, к сфере компетенции которого входят международный мир и безопасность, принимать какие-то меры в связи с пандемией.