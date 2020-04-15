Пожар в Чернобыльской зоне нанес ущерба на 145 млн

Основные очаги пожара полностью ликвидированы, остаются отдельные участки с тлеющие древесиной, работы по тушению которых продолжаются.

В Чернобыльской зоне отчуждения и безусловного отселения в Киевской области открытого огня нет, но тушение тлеющих пней и древесины продолжается, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7 часов 15 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении тлеющих пней и древесины в очагах, пройденных огнем, на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовицкого лесничеств. Открытого огня не наблюдается», – говорится в заявлении.

К тушению привлечены 521 человек и 124 единицы техники, из них от ГСЧС 410 человек личного состава и 86 единиц техники (в том числе 2 вертолета ГСЧС).

14 апреля авиатехника совершила 3 ​​сброса – 6 т воды.

Пожар, продолжавшийся 10 дней, помог потушить также дождь.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 14 апреля сообщил, что правительство выделяет из резервного фонда дополнительные 100 млн грн для ГСЧС на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, Государственному агентству по управлению зоной отчуждения направляем 34,8 млн грн, а Государственному агентству лесных ресурсов – 10,1 млн грн.

По словам Шмыгаля, «дополнительные расходы – это цена безразличия людей, которые не только уничтожают окружающую среду, но и подвергают опасности своих сограждан».

Ранее Верховная Рада повысила штрафы за поджог сухостоя в 18 раз.