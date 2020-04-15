Новый посол в Узбекистан заставил Путина оправдываться

Дипломат Дорошенко широко известен тем, что на заседании глав стран СНГ в 2016 заставил Путин оправдываться за оккупацию Крыма и агрессию против Украины.

Послом Украины в Узбекистане назначен украинский дипломат Николая Дорошенко, который в 2016 заставил оправдываться Путина на заседании Совета глав стран СНГ. О назначении Дорошенко говорится в обнародованном на сайте ОП 14 апреля указе президента Украины Владимира Зеленского

«Назначить Дорошенко Николая Петровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Узбекистан», – говорится в указе.

Николай Дорошенко на дипломатической службе с 1995 года: начинал как первый секретарь, заведующий отделом России.

С 1997 перешел в Администрацию Президента Украины, где в Управлении внешней политики заведовал отделом стран СНГ, Азии, Африки и стран Латинской Америки.

Впоследствии (1999-2004 гг) работал в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ), где занимал должность заведующего отделом, заместителя руководителя Управления внешнеполитических аспектов национальной безопасности.

Работал (в 2004-2005 гг) в Посольстве Украины в России советником-посланником.

С 2015 до 2017 гг. Стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Киргизии.

Широко известным общественности стал 16 сентября 2016: возглавляя украинскую делегацию на заседании Совета глав государств-участников СНГ в Бишкеке, Николай Дорошенко в присутствии президента России Путина отметил незаконность аннексии Крыма.

Он также указал на недопустимость председательства России в СНГ в 2017 году как страны-агрессора, а также переписи населения в странах СНГ, который запланирован на 2020 год, если Автономная Республика Крым останется под оккупацией.

Выступление Дорошенко заставил Путина оправдываться – российский президент после выступления посла заявил, что оккупация Крыма состоялась «в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН».

После 2017 года Николай Дорошенко вернулся в Киев и работал в центральном аппарате МИД Украины.