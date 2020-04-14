Ректор Дипакадемии Корсунский назначен послом в Японию

Корсунского назначили Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Японии. Ранее сообщалось, что его могут назначить послом в Китай.

Ректора Дипломатической академии Украины Сергея Корсунского назначили Чрезвычайным и Полномочным послом в Японию. Соответствующий указ № 142/2020 был подписан президентом Владимиром Зеленским 14 апреля.

«Назначить Корсунского Сергея Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Японии», – говорится в тексте указа.

Напомним, что ранее сообщалось о возможном назначении Сергея Корсунского послом Украины в Китай. Дипломат заявиля эту новость.

Украинский ученый и дипломат Сергей Корсунский, родился 10 августа 1962 в Киев.

Корсунский является заслуженным экономистом Украины, доктором физико-математических наук. С октября 2017 года он занимает должность ректора Дипломатической Академии имени Геннадия Удовенка при МИД Украины.

Был временным поверенным в делах Украины в США в 2005, Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике 2008 – 2016 годах.

Лауреат Премии Европейской Академии за 1995 год.

Награжден нагрудным знаком «Відзнака МЗС України» – 2019 г.