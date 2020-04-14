В Эстонии опубликовали полный список всех разоблаченных за прошлый год российских шпионов. В списке два десятка фамилий агентов ФСБ, ГРУ и СВР.

В свежем ежегоднике эстонской Полиции безопасности (КаПо) опубликован полный список российских шпионов, разоблаченных к этому времени. Ежегодник представлен в Таллинне 14 апреля и обнародован на сайте «Kaitsepolitseil».

В списке российских шпионов, представленных КаПо, – 20 человек, из них 12 сотрудничали с ФСБ, 6 – с ГРУ и еще 2 – с СВР. В 2019 году было осуждено 5 человек.

В частности, за «измену Родине» были осуждены работавшие на ГРУ бывший офицер Сил обороны Эстонии Денис Метсавас и его отец Петр Волин. Метсавас получил 15 с половиной лет, Волин – 6 лет.

Бывший сотрудник полиции безопасности Владимир Куликов в 2019 году был осужден по статье «за разведывательную деятельность, направленную против Эстонской Республики, и ее поддержку, а также за создание и поддержание антиэстонских связей» на 5 лет.

Гражданин России, бывший член правления Эстонского союза ветеранов вооруженных конфликтов и военной службы «Боевое Братство» Сергей Кондрат был приговорен к 5 годам тюрьмы. Его обвинили по статье 233 «Ненасильственные действия, совершенные иностранцем против независимости и суверенитета Эстонской Республики».

Имеющий двойное гражданство России и Эстонии Дмитрий Козлов был завербован ФСБ с целью получить «помимо прочего», данные о зданиях, сотрудниках, транспорте, технике и режиме пограничного контроля в региональной префектуре Департамента полиции и погранохраны. Он приговорен к 3 с половиной годам тюрьмы.

В ежегоднике КаПо также констатируется, что помимо России, растущий интерес к Эстонии проявляют спецслужбы нескольких государств, в том числе Китая.

«Этот интерес Китая к Эстонии, появившийся после вступления в ЕС и НАТО, сохраняется до сих пор, и разведывательная деятельность Китая усиливается», – отмечается в ежегоднике.

По данным КаПо, для Китая важное значение имеют решения по глобальным вопросам, таким как Арктика, климат или торговля. Спецслужбы КНР интересуются Эстонией в связи с ее членством в международных организациях, хотя их интерес этим не ограничивается.

«Географическое положение Эстонии как транзитного государства между Востоком и Западом, а также находящиеся на стадии планирования и строительства инфраструктурные проекты интересуют Китай в той же мере», – говорится в ежегоднике.

Ранее подобные ежегодники были опубликованы службами безопасности Литвы и Латвии.