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УПЦ МП намерена провести пасхальные богослужения

УПЦ МП решила провести пасхальные богослужения на улице. Предстоятель церкви Онуфрий пообещал соблюдать все необходимые санитарные нормы.

УПЦ Московского патриархата решила проводить пасхальные богослужения, несмотря на карантин, говорится в обращении предстоятеля УПЦ МП, митрополита Онуфрия (Березовского).

«В этом году праздник Святой Пасхи у нас особенный из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться», – заявил Онуфрий.

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Он пообещал, что прихожане будут находиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы.

По его словам, те, «кто через болезнь или по каким-то другим причинам останутся дома», смогут посмотреть богослужения дома.

Напомним, что в Киево-Печерской лавре, которая относится к Московскому патриархату, выявили больше 130 заболевших коронавирусом. Умерли уже три монаха.

Источник Пресс-служба Украинской православной церкви Московского Патриархата

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