В СБУ раскрыли высокопоставленного агента ФСБ

СБУ разоблачила генерал-майора Шайтанова, который работал на ФСБ России. В частности, он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Контрразведка Службы безопасности Украины провела резонансное спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Так, сегодня был задержан генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов, сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

СБУ собрала достаточное количество доказательств, убедительно свидетельствуют – Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио– и видеозаписи.

«К сожалению, человек, получила генеральское звание после Революции Достоинства и должна была защищать Украину, на самом деле работала против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это – важнейшая разоблачения Службы безопасности за всю историю Независимости», – заявил председатель СБ Украины Иван Баканов.

Генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов. Задержание агента ФСБ Шайтанова контрразведкой СБУ. Задержание агента ФСБ Шайтанова контрразведкой СБУ. Задержание агента ФСБ Шайтанова контрразведкой СБУ. Пред 1 из 4 След

По его убеждению, это задержание – свидетельство того, что новые подходы в работе Службы дают свои весомые результаты.

«Мы не просто делаем СБУ более эффективной, но и очищаем ее. Акцентируем внимание на контрразведке и вопросах государственной безопасности. И будем в дальнейшем защищать страну и проявлять предателей, независимо от того, какие должности они занимают », – подчеркнул Иван Баканов.

Как свидетельствуют материалы дела, Валерий Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций «А» СБ Украины, на самом деле находился на агентурном связи под псевдоним «бобыли» в полковника ФСБ Игоря Егорова.

Последний является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ – подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами, по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс долл США и паспорт гражданина РФ.

В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.

Подготовка к этим преступлениям четко зафиксирована в материалах дела.

Кроме того, Валерий Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о:

– обстоятельства проведения отдельных тайных операций в районе АТО / ООС и задействованных в них сотрудников;

– международное сотрудничество отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны;

– сотрудников руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБ Украины и ЦСО «А», Украинская разведывательных органов;

– подбор, изучение и привлечение офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

Зафиксировано агентурные встречи на территории европейских стран: Егорова с Шайтанова и с другими гражданами Украины, которые были привлечены к выполнению задач российской спецслужбы.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Проводятся обыски по месту жительства и временного пребывания Шайтанова, а также граждан Украины, подозреваемых в принадлежности к агентурной аппарата сотрудника ФСБ РФ Егорова. Устанавливаются обстоятельства их противоправной деятельности.

СБУ викрила генерал-майора, який працював на ФСБ РФ Контррозвідка Служби безпеки України провела резонансну… Geplaatst door Служба безпеки України op Dinsdag 14 april 2020

Отдельно следует отметить, что используя свое служебное положение Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров Службы. В ходе досудебного расследования будет определена их причастность к разглашению сведений с ограниченным доступом.

Решается вопрос об объявлении Валерию Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.111 («Государственная измена») и ст. 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляется Офисом Генерального прокурора Украины.