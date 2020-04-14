Журналистка Чорновол отказалась давать показания в ГБР

Чоновол заявила, что не хочет давать властям возможность преследовать участников Майдана. Она не сомневается, что суд ее арестует.

Народный депутат VIII созыва Татьяна Чорновол заявляет, что не будет давать показания в Государственном бюро расследований, чтобы других участников революции Достоинства не привлекали к ответственности по ее показаниям, сообщила сама журналистка на своей странице в Facebook перед допросом в ГБР 14 апреля.

«Я иду на свой первый допрос. Мною принято решение идти по статье 63 Конституции Украины, которая дает мне возможность не давать показания», – заявила Чорновол.

При этом она подчеркивает, что отказа от дачи показаний – это ее протест против преследований участников Революции достоинства. Чорновол не хочет создавать условия для усиления репрессий

«Я принимала участие… поджигала офис «Партии регионов»… но показания давать не буду, чтобы не дать им возможности привлекать к ответственности других майдановцев по моим показаниям», – подчеркнула Чорновол.

Зараз на допиті в ДБР. Скористалася своїм правом не давати свідчення, щоб вони не були використані проти активістів і лідерів Майдану у випадку відміни закону про амністію. Geplaatst door Тетяна Чорновол op Dinsdag 14 april 2020

По словам Чорновол, человек в смерти которого ее обвиняют, умер не из-за поджога, а уже после того, как офис «Партии регионов» был занят силами «Беркута» и «титушек».

Она добавила, что в момент гибели сотрудника офиса «Партии регионов» «майдановцев» не было в помещении.

Чорновол также уточнила, что подозрение ей выдвинуто только по статье об умышленном убийстве, и что «юридически ей ничего не угрожает», потому что она «ни коим образом не причастна к смерти этого человека».

Это уголовное производство экс-нардеп считает «делом против всех украинцев» и «частью плана капитуляции Украины».

Кроме того Чорновол прокомментировала судебную повестку полученную из Печерского райсуда.

Волк – судья Портнова. Вы верите, что не будет заключения под стражу?..», – пишет она в своем комментарии.

Далее она детально объясняет сложившуюся ситуацию:

«Ситуация, на самом деле, следующая: Венедиктова умывает руки и перекладывает ответственность за заключение под стражу на Портнова. Судья имеет полное право на жесткую санкцию, тем более, что статья серьезная и ответственность – «вышка». Разве, что поддержка испугает…», – подчеркнула Чорновол.

Под зданием ГБР проходит митинг в поддержку Чорновол.

Вовк – суддя Портнова. Ви вірите, що не буде взяття під варту?..Ситуація, насправді, наступна: Венедиктова умиває руки… Geplaatst door Тетяна Чорновол op Dinsdag 14 april 2020

13 апреля Чорновол заявила, что после допроса в ГБР 14 апреля ее могут взять под стражу и отвезти в Печерский суд Киева. 14 апреля в ГБР заявили, что задерживать Чорновол следователи не собираются.