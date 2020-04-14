Соглашение ОПЕК+ не остановило падение цены на нефть

Страны ОПЕК+ согласовали условия сокращении добычи нефти в течение двух лет, но несмотря на это цены на нефть продолжают падать.

Мировые цены на нефть эталонных марок падают в вторник, 14 апреля, несмотря на достижения соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи, свидетельствуют данные биржевой торговли фьючерсами на поставки нефти в июне.

Так, к 11:10 стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне падает на 1,16% – до $31,61 за баррель.

Также дешевеет нефть WTI – на 0,9% до $22,13 за баррель.

Цена на российскую марку нефти Urals замерла на отметке до $25,30 за баррель, при ситуации отрицательно экспортной цены на нефть в самой России. В результате растут розничные цены на нефтепродукты на внутреннем рынке России.

При этом соотношение курса доллара по отношению к рублю – 73,33

При этом в начале сессии в понедельник нефть дорожала на 4,5%.