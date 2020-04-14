В Чернобыльской зоне продолжаю тушение пожара

Спасатели продолжают тушить пожар на территории четырех лесничеств в Чернобыльской зоне. На 7 утра открытого огня нет, наблюдается тление лесной подстилки.
Спасатели продолжают ликвидировать пожар в Чернобыльской зоне отчуждения на территории четырех лесничеств, сообщается пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
«По состоянию на 7:00 14 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь Госагентству по управлению зоной отчуждения в тушении пожаров на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами», – говорится в сообщении.
К тушению пожаров привлечены 415 человек и 98 единиц техники, из них от ГосЧС 321 человек личного состава и 66 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и три вертолета ГСЧС, которыми 14 апреля осуществлено 227 сбросов – 538 тонн воды).
«Радиационный фон по Киеву и Киевской области – в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев – 0,012 мР/час, Киевская область – в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч)», – говорится в сообщении.
В Министерстве внутренних дел также сообщили, что по состоянию на 7 утра открытого огня нет, наблюдается незначительное тление лесной подстилки. Инженерной техникой создано около 110 км минерализованных полос.
Сегодня президент Владимир Зеленский заслушает отчет главы ГосЧС Николая Чечеткина о ситуации с пожаром в зоне отчуждения.
По данным полиции, пожар в Чернобыльской зоне возник 4 апреля из-за того, что 27-летний житель села Раговка Киевской области поджег траву «ради забавы».
Позже правоохранители установили второго поджигателя – 37-летний местный житель сжигал мусор, а затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя, который он самостоятельно не смог потушить.