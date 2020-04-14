В Чернобыльской зоне продолжаю тушение пожара

Спасатели продолжают тушить пожар на территории четырех лесничеств в Чернобыльской зоне. На 7 утра открытого огня нет, наблюдается тление лесной подстилки.

Спасатели продолжают ликвидировать пожар в Чернобыльской зоне отчуждения на территории четырех лесничеств, сообщается пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«По состоянию на 7:00 14 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь Госагентству по управлению зоной отчуждения в тушении пожаров на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами», – говорится в сообщении.

К тушению пожаров привлечены 415 человек и 98 единиц техники, из них от ГосЧС 321 человек личного состава и 66 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и три вертолета ГСЧС, которыми 14 апреля осуществлено 227 сбросов – 538 тонн воды).

«Радиационный фон по Киеву и Киевской области – в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев – 0,012 мР/час, Киевская область – в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч)», – говорится в сообщении.

В Министерстве внутренних дел также сообщили, что по состоянию на 7 утра открытого огня нет, наблюдается незначительное тление лесной подстилки. Инженерной техникой создано около 110 км минерализованных полос.

Фото из Чернобыльской зоны опубликованные ГСЧС. Фото из Чернобыльской зоны опубликованные ГСЧС. Фото из Чернобыльской зоны опубликованные ГСЧС. Пред 1 из 3 След

Сегодня президент Владимир Зеленский заслушает отчет главы ГосЧС Николая Чечеткина о ситуации с пожаром в зоне отчуждения.

По данным полиции, пожар в Чернобыльской зоне возник 4 апреля из-за того, что 27-летний житель села Раговка Киевской области поджег траву «ради забавы».

Позже правоохранители установили второго поджигателя – 37-летний местный житель сжигал мусор, а затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя, который он самостоятельно не смог потушить.