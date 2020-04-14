Многие россияне считают, что Путин защищает олигархов

Почти 40% россиян уверены, что Путин отстаивает интересы олигархов. В то же время, около 40% россиян считаю, что нацлидер России заслуживает доверия.

38% россиян считают, что нацлидер России Владимир Путин отстаивает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, сообщает российский аналитический центр «Левада-центра», опубликовавший данные проведенного им соцопроса.

«Впервые за все время исследований с 2000 года олигархи по этому показателю обошли силовиков, об отстаивании Путиным интересов которых говорят 37% респондентов. В октябре 2017 года это соотношение было 41 на 31% в пользу силовиков», – говорится в сообщении.

Еще 28% опрошенных считают, что президент отстаивает интересы чиновников (в 2017 году так считал 31%), 18%, как и тогда, полагают, что Путин заботится о нуждах среднего класса, а 16% (17% в 2017 году) – что он отстаивает чаяния простых людей.

Вместе с тем в худшую сторону меняется и общее отношение россиян к президенту. Сейчас с восхищением и симпатией к Путину относятся 29% (в марте 2015 года этот показатель составлял 47%). Антипатию и отвращение к Путину чувствуют 13% против 11% а апреле 2017 года. Количество тех, кто относится к президенту нейтрально, почти не изменились – 60% против 61% полгода назад.

Доля тех, кто считает Путина опытным политиком, снизилась с 49% в июле 2018 года до 42%, волевым и решительным человеком – с 30 до 25%, «настоящим лидером, способным повести за собой людей» – с 17 до 13%. А доля россиян, уважающих Путина за его внешнюю политику (12%), оказалась минимальной с 2013 года (максимум был в марте 2016 года – 22%).

С 9 до 11% (максимум за последние шесть лет) выросла доля тех, кто считает, что Путин не справляется с руководством страной.

В то же время, по убеждению 43% россиян, люди доверяют нынешнему главе государства, потому что «не видят, на кого другого они еще могли бы положиться».