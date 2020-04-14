В Украине выявили еще более 200 случаев коронавируса

Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло на 270 человек, и составило 3372 случая выявленного заражения. Вылечились 22 человека, умерли пятеро.

По состоянию на утро 14 апреля в Украине лабораторно подтвердили 3372 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировали 270 новых случаев, в том числе у 64 медработников, свидетельствуют свежие данные Министерства здравоохранения, опубликованные в Telegram-канале министерства, освещающего ситуацию с эпидемией в Украине.

От коронавируса вылечились 119 человек (+22 за сутки), умерли 98 человек (+5 за сутки).

Коронавирусная болезнь обнаружена во всех регионах:

• Винницкая область – 200 случаев;

• Волынская область – 80 случаев;

• Днепропетровская область – 71 случай;

• Донецкая область – 12 случаев;

• Житомирская область – 112 случаев;

• Закарпатская область – 99 случаев;

• Запорожская область – 89 случаев;

• Ивано-Франковская область – 332 случая;

• Кировоградская область – 144 случая;

• Киев – 551 случай;

• Киевская область – 224 случая;

• Львовская область – 136 случаев;

• Луганская область – 3 случая;

• Николаевская область – 5 случаев;

• Одесская область – 69 случаев;

• Полтавская область – 26 случаев;

• Ровенская область – 134 случая;

• Сумская область – 74 случая;

• Тернопольская область – 280 случаев;

• Харьковская область – 14 случаев;

• Херсонская область – 34 случая;

• Хмельницкая область – 22 случая;

• Черновицкая область – 546 случаев;

• Черкасская область – 105 случаев;

• Черниговская область – 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что 13 апреля Минздрав сообщил о 325 новых случаях COVID-19.