В Украине выявили еще более 200 случаев коронавируса

Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло на 270 человек, и составило 3372 случая выявленного заражения. Вылечились 22 человека, умерли пятеро.
По состоянию на утро 14 апреля в Украине лабораторно подтвердили 3372 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировали 270 новых случаев, в том числе у 64 медработников, свидетельствуют свежие данные Министерства здравоохранения, опубликованные в Telegram-канале министерства, освещающего ситуацию с эпидемией в Украине.
От коронавируса вылечились 119 человек (+22 за сутки), умерли 98 человек (+5 за сутки).
Коронавирусная болезнь обнаружена во всех регионах:
• Винницкая область – 200 случаев;
• Волынская область – 80 случаев;
• Днепропетровская область – 71 случай;
• Донецкая область – 12 случаев;
• Житомирская область – 112 случаев;
• Закарпатская область – 99 случаев;
• Запорожская область – 89 случаев;
• Ивано-Франковская область – 332 случая;
• Кировоградская область – 144 случая;
• Киев – 551 случай;
• Киевская область – 224 случая;
• Львовская область – 136 случаев;
• Луганская область – 3 случая;
• Николаевская область – 5 случаев;
• Одесская область – 69 случаев;
• Полтавская область – 26 случаев;
• Ровенская область – 134 случая;
• Сумская область – 74 случая;
• Тернопольская область – 280 случаев;
• Харьковская область – 14 случаев;
• Херсонская область – 34 случая;
• Хмельницкая область – 22 случая;
• Черновицкая область – 546 случаев;
• Черкасская область – 105 случаев;
• Черниговская область – 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что 13 апреля Минздрав сообщил о 325 новых случаях COVID-19.