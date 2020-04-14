Ляшко грозит снова закрыть рынки на карантин

В конце марта Минздрав разрешил местным властям открывать рынки во время карантина, при соблюдении определенных санитарных условий.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина, заявил Ляшко в эфире «Свобода слова» на «ICTV».

«С завтрашнего дня мое постановление, что прописывало условия, как открываться рынкам, будет признана утратившей силу», – заявил главный санитарный врач.

По словам санитарного врача, разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах.

Однако было выявлено ряд нарушений и злоупотреблений, которые заставили Ляшко отменить постановление.

«Факты, которые были выявлены в течение действия этого постановления, и злоупотребления органов местного самоуправления, когда они открывали рынки в антисанитарных условиях, хотя там было четко прописано, когда мы можем открывать, как руководство рынка должно обеспечить посетителей и работников рынка средствами индивидуальной защиты, – мы имеем сумасшедшие нарушения», – сказал Виктор Ляшко.

Позже было опубликовано постановление главного санитарного врача Виктора Ляшко от 30 марта, которое разрешало работу рынков в условиях карантина при соблюдении ряда условий, признано утратившим силу.

Отмечается, что такое решение принято в связи с фактами нарушений противоэпидемических мероприятий во время торговли, говорится в новом постановлении Ляшко от 13 апреля, опубликованном пресс-службой Минздрава.

Решение вступает в силу с 14 апреля.

31 марта Министерство здравоохранения позволило властям на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.