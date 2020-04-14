Всемирный банк выделит Украине средства на медицину

Всемирный банк выделил Украине $135 млн на медицину и противодействие коронавирусу. Средства предоставят в качестве дополнительного финансирования.

Всемирный банк предоставит Украине $135 млн на модернизацию сектора здравоохранения и противодействии эпидемии коронавируса COVID-19. Такое решение принято во время переговоров официальных делегаций Украины и Всемирного банка, сообщает Национальная служба здоровья на своей странице в Facebook.

«Украина получит 135 млн долларов США от Всемирного банка на модернизацию сектора здравоохранения и противодействии эпидемии COVID-19», – говорится в сообщении.

Из общей суммы средств предусмотрено: $50 млн – для пополнения госбюджета по результатам внедрения реформы системы здравоохранения и укрепления потенциала Нацслужбы здоровья; $35 млн – на мероприятия по усилению защиты населения и противодействию распространению эпидемии COVID-19; $45 млн – на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины.

«Средства будут предоставляться в качестве дополнительного финансирования проекта Улучшение здравоохранения на службе у людей, который внедряется Министерством здравоохранения Украины при поддержке World Bank Ukraine с 2015 года», – отмечается в сообщении.

Україна отримає 135 мільйонів доларів США від Світового банку на модернізацію сектору охорони здоров’я та протидію… Geplaatst door НСЗУ Національна служба здоров'я України op Maandag 13 april 2020

Напомним, о том, что Всемирный банк собирается выделить Украине $135 млн на медицину, сообщил в начале апреля премьер-министр Денис Шмыгаль.

10 апреля сообщалось, что Всемирный банк выделил Украине $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса. Отмечалось, что за счет этих средств на время карантина повысят размер субсидии.