В Киево-Печерской Лавре умерли два монаха

В Киево-Печерской Лавре, на фоне массового заражения коронавирусом, умерли два монаха. Обстоятельства смертей пока не сообщались.

В Киево-Печерской Лавре в результате коронавирусной инфекции COVID-19 скончался монах, сообщила пресс-служба Украинской православной церкви Московского Патриархата на своей странице в Facebook.

«Сегодня в больнице отошел в вечность еще один монах Лавры, обстоятельства смерти которого пока не сообщались», – говорится в сообщении.

Отмечается, что общее количество инфицированных уточняется, поскольку все обследования проводятся в государственных медицинских учреждениях.

Это второй летальный случай в Лавре. Ранее, 12 апреля, умер 73-летний насельник обители архимандрит Нектарий (Коваленко).

По данным медиков, у него было много хронических заболеваний и при тяжелой формы пневмонии две пробы на коронавирус не подтвердили наличия этой инфекции.

У зв’язку з повідомленням Київської міської державної адміністрації 13 квітня щодо великої кількості позитивних… Geplaatst door Українська Православна Церква op Maandag 13 april 2020

По состоянию на 13 апреля, в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 63 – за минувшие сутки.

Об этом на ежедневном брифинге в понедельник рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

«Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось за прошлые сутки еще на 79 человек. Из них шесть медиков. За сутки в столице, к сожалению, еще два летальных исхода. В целом в Киеве уже 495 подтвержденных случаев заболевания COVID-19… Среди случаев, зарегистрированных за прошлые сутки, 63 – в Киево-Печерской Лавре. То есть там уже больше 90 подтвержденных случаев», – рассказал мэр.

По его словам, город решил направить в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора биоматериалов на лабораторное тестирование.

«Мы должны иметь реальную картину об очаге болезни», – сказал Кличко.

По решению киевских властей Лавра закрывается на карантин.

«Обращаюсь к правоохранительным органам с просьбой проконтролировать это решение», – сказал мэр.

Напомним, информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской Лавре появилась вечером 5 апреля. На следующий день было официально подтверждено о четырех заболевших, а 9 апреля – еще о 30-ти.