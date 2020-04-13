В Чернобыльской зоне продолжают тушить лесной пожар

В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели продолжают тушить три очага возгорания. К тушению привлечены 366 человек и 88 единиц техники.

В Чернобыльской зоне отчуждения и безусловного отселения по состоянию на 7 утра 13 апреля спасатели продолжали тушить отдельные очаги возгорания. Речь идет о Корогодском, Котовском и Денисовецком лесничествах, сообщили в пресс-службе ГосЧС.

«Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами», – говорится в сообщении.

К тушению привлечены 366 человек и 88 единиц техники, их них от ГосЧС – 307 человек личного состава и 63 единицы техники, в том числе три самолета АН-32П и три вертолета.

Пожар в зоне отчуждения Пожар в зоне отчуждения Пред 1 из 2 След

Только за 12 апреля спасатели 143 раза (370 т) из авиации сбрасывали воду на очаги горения.

Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений. В зоне отчуждения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучений не изменились – в Чернобыле – 0, 020 мР/час, на КПД Дитятки – 0,01 при контрольно допустимом уровне до 0,055 мР/час.

«Пицца Ветерано» вместе с Красным Крестом Украины доставили «подвешенную пиццу» пожарным командам, которые борются с огнем в зоне отчуждения, сообщает фотокорреспондент «Левого Берега» побывал в этой поездке.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне длится уже десятый день. Он нанес убытки в несколько десятков миллионов гривен.

Среди основных причин масштабного возгорания называется пожар, который перебросился на территорию зоны отчуждения со стороны Древлянского заповедника в Житомирской области, короткое замыкание линий электропередач в зоне и намеренные поджоги.

Ранее сообщалось, что полиция установила личность поджигателя, из-за действий которого произошел пожар в зоне отчуждения. Это 27-летний житель села Раговка Киевской области, который поджог траву «ради забавы».