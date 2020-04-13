В Украине более трех тысяч зараженных коронавирусом

В Украине зафиксировали 3102 случая заболевания коронавирусом, вылечились 97 человек. За сутки обнаружили 325 новых случаев.

В Украине по состоянию на утро 13 апреля зафиксировали 3102 случая заболевания коронавирусом. 93 пациента умерли, 97 вылечились, сообщила пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

За сутки зарегистрировали 325 новых случаев. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что среди них – 12 детей и 85 медиков. Госпитализированы 77 человек (1 ребенок, 7 медиков).

Статистика по областям:

▪ Винницкая – 194;

▪ Волынская – 78;

▪ Днепропетровская – 60;

▪ Донецкая – 11;

▪ Житомирская – 94;

▪ Закарпатская – 92;

▪ Запорожская – 85;

▪ Ивано-Франковская – 300;

▪ Кировоградская – 142;

▪ Киев – 495;

▪ Киевская область – 216;

▪ Львовская – 124;

▪ Луганская – 3;

▪ Николаевская – 5;

▪ Одесская – 69;

▪ Полтавская – 25;

▪ Ровенская – 125;

▪ Сумская – 74;

▪ Тернопольская – 273;

▪ Харьковская – 11;

▪ Херсонская – 31;

▪ Хмельницкая – 22;

▪ Черновицкая – 462;

▪ Черкасская – 102;

▪ Черниговская – 9.

⚡МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 9:00 13… Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Zondag 12 april 2020

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