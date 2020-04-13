В Украине более трех тысяч зараженных коронавирусом

В Украине зафиксировали 3102 случая заболевания коронавирусом, вылечились 97 человек. За сутки обнаружили 325 новых случаев.
В Украине по состоянию на утро 13 апреля зафиксировали 3102 случая заболевания коронавирусом. 93 пациента умерли, 97 вылечились, сообщила пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.
За сутки зарегистрировали 325 новых случаев. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что среди них – 12 детей и 85 медиков. Госпитализированы 77 человек (1 ребенок, 7 медиков).
Статистика по областям:
▪ Винницкая – 194;
▪ Волынская – 78;
▪ Днепропетровская – 60;
▪ Донецкая – 11;
▪ Житомирская – 94;
▪ Закарпатская – 92;
▪ Запорожская – 85;
▪ Ивано-Франковская – 300;
▪ Кировоградская – 142;
▪ Киев – 495;
▪ Киевская область – 216;
▪ Львовская – 124;
▪ Луганская – 3;
▪ Николаевская – 5;
▪ Одесская – 69;
▪ Полтавская – 25;
▪ Ровенская – 125;
▪ Сумская – 74;
▪ Тернопольская – 273;
▪ Харьковская – 11;
▪ Херсонская – 31;
▪ Хмельницкая – 22;
▪ Черновицкая – 462;
▪ Черкасская – 102;
▪ Черниговская – 9.
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Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Zondag 12 april 2020
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