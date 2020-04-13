В Черногории митрополит задержан за литургию в эпидемию

В Черногории митрополита Амфилохия и нескольких священников забрали в полицию после проведенной на фоне коронавируса литургии.
Митрополит черногорский и приморский Амфилохий и несколько священников доставлены в полицейский Центр безопасности в Подгорице. Священнослужители дали показания в связи с проведением литургии в Вербное Воскресенье в условиях сложной эпидемиологической ситуации в стране, сообщает информагентство «Радио Свобода».
«Десять священников митрополии дали показания инспекторам Центра безопасности в Подгорице и ожидают решения судьи», – говорится в сообщении.
Ранее в Черногорско-приморской митрополии журналистам неофициально сообщили, что среди находящихся в Центре безопасности и митрополит Амфилохий.
В метрополии пояснили, что Амфилохий служил литургию в Златице, одном из районов Подгорицы.
Ранее на этой неделе в региональной прессе звучала критика в адрес сербской православной церкви в Черногории, где, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, продолжали проводить обряды причастия.