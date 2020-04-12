В Москве не госпитализируют людей с тяжелыми недугами

Неготовность России к вспышке эпидемии коронавируса ярко продемонстрировали последние события в лечебных учреждениях в Москве.
Из-за неготовности московских лечебных учреждений к борьбе с коронавирусом, пациентов выписывают из стационаров в тяжелом состоянии. Людей страдающих тяжелыми недугами не госпитализируют даже если возникают острые обострения заболеваний, сообщает на своей странице в Facebook московский журналист Евгений Карамьян.
«Московский пипец! У моего друга тяжелый диагноз – цироз печени. Неделю назад он попал в больницу. Лежал себе под капельницей. Через несколько дней его в тяжелом состоянии выписали и отправили лечиться домой», – пишет журналист.
В результате людей не госпитализируют, даже при острых обострения тяжелых недугов. Всех пациентов, не связанных с вспышкой эпидемии коронавируса лечат исключительно амбулаторно.
«Вчера был приступ. А сегодня он отправился своим ходом в поликлинику на прием. А все почему. Из больниц выгоняют больных лечиться домой», – отмечает Карамьян.
Московский пипец! У моего друга тяжёлый диагноз – церозз печени. Неделю назад он попал в больницу. Лежал себе под…
Geplaatst door Евгений Карамьян op Zaterdag 11 april 2020
Одним из объяснений со стороны медиков отказов в госпитализации пациентов с тяжелыми недугами – необходимость освободить койко-место для приема зараженных коронавирусом.
«Типа готовят больницы к вспышке короновируса. Блин. У нас народ скорее загнеться не от короновируса а от того что отправляют лечиться домой», – подчеркивает Карамьян.