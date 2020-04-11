Коронавирус был обнаружен у сотрудников российского центра радиологии, принимающего онкобольных. Здание центра в Москве было оцеплено Росгвардией.

В Национальном медицинском исследовательском центре радиологии имени Герцена Минздрава РФ, который принимает онкобольных, у многих сотрудников был диагностирован китайский коронавирус, информирует Telegram-канал «Baza».

Первичные анализы взяты у 277 сотрудников Центра, и результаты 138 из них оказались положительными. Однако гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн утверждает, что ни у пациентов, ни врачей никакого COVID-19 нет.

В той или иной форме болезнь протекала только у 29 человек, остальных же заразившихся без выраженных симптомов отправили по домам на самоизоляцию.

Кроме того, первичные тесты показали, что коронавирус подхватили 63 пациента Центра радиологии. В результате руководство законсервировало один из корпусов – сейчас там лежат 22 человека с пневмониями различной степени тяжести. Еще 174 пациента находятся в стационаре.

После того как стало известно о заражении, Росгвардия отправила к законсервированному корпусу наряд сотрудников. Теперь они круглые сутки следят за тем, чтобы никто оттуда не входил и не выходил.

Напомним, что Россия вместе с операцией «паспортизации» ОРДЛО экспортирует на оккупированные территории коронавирус.