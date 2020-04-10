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Украине предоставят помощь из-за пандемии коронавируса

В рамках предоставляемой помощи, 50 млн долларов предназначены для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса.

Украина получит дополнительные 150 млн долларов от Всемирного банка, в частности, 50 млн – для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса и 100 млн – для улучшения уровня соцзащиты целом. Представители Кабмина и Всемирного банка договорились об этом на встрече в Киеве, передает пресс-служба правительства.

«Уже в мае этого года Украина получит 50 миллионов долларов для усиления социальной поддержки населения во время мероприятий, направленных на преодоление пандемии COVID-19. Эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью»,– говорится в сообщении.

Также за счет этих средств на время карантина будет повышен размер субсидии и сняты ограничения на назначение этого вида поддержки тем, кто из-за карантина потерял работу.

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Отмечается, что средства предоставляются в качестве дополнительного финансирования для проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины».

Средства будут перечислять в госбюджет Украины при условии обеспечения Кабмином повышения эффективности и адресности государственной поддержки уязвимых слоев населения.

Источник Пресс-служба Кабинета министров Украины

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