Пожилая женщина излечилась от коронавируса в Виннице

За сутки в Украине подтвердили 311 новых случаев COVID-19 и 12 смертей. Вылечились 16 человек, среди которых и пожилая женщина с тяжелыми патологиями.

За сутки в Украине подтвердили 311 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, их общее количество достигло 2203, сообщил Центр общественного здоровья Минздрава на своей страинце в Facebook.

Всего вылечился 61 человек.

Среди излечившихся – 73-летняя пациентка с тяжелой патологией в Виннице, сообщил мэр города Сергей Моргунов на брифинге 10 апреля

«Хочу сообщить очень хорошую новость: у нас выздоровела самая пожилая пациентка, 73 лет. У нее ко всему была достаточно тяжелая патология – острый инфаркт и двусторонняя пневмония, плюс еще и коронавирус. Но она уже вылечилась, и вчерашний день уже провела дома. Желаем ей здоровья», – заявил мэр.

facebook.com/SAMorgunov/videos/228550204924090/

По состоянию на 10 апреля в Виннице зарегистрировано 67 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Возраст инфицированных – от 10 месяцев до 73 лет. Среди них 31 медик. Выздоровели 6 пациентов.

Статистика по регионам:

• Винницкая обл. – 119 случаев;

• Волынская обл. – 41 случай;

• Днепропетровская обл. – 52 случая;

• Донецкая обл. – 11 случаев;

• Житомирская обл. – 41 случай;

• Закарпатская обл. – 56 случаев;

• Запорожская обл. – 54 случая;

• Ивано-Франковская обл. – 254 случая;

• Киев – 348 случаев;

• Киевская обл. – 140 случаев;

• Кировоградская обл. – 82 случая;

• Львовская обл. – 82 случая;

• Луганская обл. – 3 случая;

• Одесская обл. – 46 случаев;

• Полтавская обл. – 20 случаев;

• Ровенская обл. – 85 случаев;

• Сумская обл. – 63 случая;

• Тернопольская обл. – 196 случаев;

• Харьковская обл. – 6 случаев;

• Херсонская обл. – 27 случаев;

• Хмельницкая обл. – 16 случаев;

• Черкасская обл. – 86 случаев;

• Черновицкая обл. – 366 случаев;

• Черниговская обл. – 9 случаев.

За сутки зафиксировали 12 смертей от коронавируса и 16 случаев выздоровления.

Підтверджено 2 203 випадки COVID-19 Усього в Україні досліджено 23 522 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом… Geplaatst door Центр громадського здоров’я України op Donderdag 9 april 2020

В результате осложнений, вызванных болезнью, с начала эпидемии умерли 69 человек, из них 29 мужчин и 40 женщин. 80% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания почек и легких. Некоторые имели несколько заболеваний.

Показатель летальности в Украине – 3,1%.