В России заразились коронавирусом почти 12000 человек

Число зараженных коронавирусом в России составило, по официальным данным почти 12 тысяч. Выявлено почти 1800 новых случаев в 57 регионах.

В России выявлено 1786 новых случаев заражения в 57 регионах, общее число инфицированных составило почти 12 тысяч, сообщает пресс-служба российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Всего в стране зарегистрировано 11 917 заболевших в 82 регионах», – указано в сообщении. За сутки выздоровели 97 человек, зафиксировано 18 случаев летального исхода.

Общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции – 795 человек. За все время распространения вируса в России скончались 94 человека.

За последние сутки в стране выявлено почти 1800 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них в Москве (1124), Московской области (182) и Республике Коми (58). В Санкт-Петербурге зафиксировано 35 случаев, Ульяновской области – 34, Нижегородской области – 32, Мурманской области – 23, Марий Эл – 22, Краснодарском крае – 20, в Башкортостане – 18, Ленинградской области – 17. По 15 случаев заражения коронавирусом выявлено в Чувашии и Пензенской области, 12 – в Тамбовской области. По 10 в Калининградской области и Ставропольском крае.

Ранее сообщалось что в России было зафиксировано почти 8500 зараженных коронавирусом.

Напомним, что ФСИН России может намерено скрывать факты смерти подследственных и заключенных от коронавируса. Тюрьмы России могут превратиться опасные в очаги эпидемии.