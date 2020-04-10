Журналистке Чорновол предъявили подозрение в убийстве

ГБР предъявило журналистке Чорновол подозрение в убийстве во время майдана. Бывшему депутату может грозить пожизненное заключение.

Государственное бюро расследований предъявило бывшему депутату Верховной Рады Татьяне Чорновол подозрение в убийстве сотрудника офиса Партии регионов в феврале 2014 года, сообщает пресс-служба ГБР.

«По предварительной информации, 18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года, который находился в помещении партийного офиса», – заявило Бюро.

Действия Чорновол квалифицировали по п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса – умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

По версии следствия, 18 февраля 2014 года Чорновол с «неустановленным лицом мужского пола» устроили поджог здания на Липской улице, в результате которого погиб 57-летний компьютерщик Владимир Захаров.

«Татьяна Чорновол подняла защитный металлопластиковый ролет одного из окон, а неустановленное досудебным расследованием лицо мужского пола через указанное окно вбросило в здание емкость с горючей смесью», – указано в постановлении Печерского райсуда Киева, которым был санкционирован обыск в доме Чорновол.

У нее нашли изъяты «вещи, имеющие доказательное значение для расследования», оружие и патроны.

«Против меня не одно уголовное дело…. Из постановления стало известно, что это – за Майдан», – заявила Чорновол комментируя обыск и предъявленное подозрение.

По ее словам во время обыска ГБР искали ее одежду, в которой она была 18 февраля 2014 года, во время Майдана. Кроме того у нее изъяли наградное оружие и технику, включая сотовый телефон.

«Я, как ни странно, ее нашла. Они изъяли куртку, изъяли каску, рюкзак. Эти вещи нашлись. Дальше у меня забрали наградное оружие, хотя не имели права забирать. Еще у меня забрали телефон, хотя и не имели права забирать… У меня здесь живет большая семья, много вещей – обыскивали везде: и подвал, и погреб», – отмечает Чорновол.

Спецназ Державного бюро розлідувань в традиціях НКВС вдерся до Тетяни Чорновол о 6-й ранку. Люди, які це робили, точно мають бути покарані.Дивіться деталі в коментарі від Миколи Княжицького та Тетяни Чорновол. Geplaatst door Європейська Солідарність op Vrijdag 10 april 2020

«У меня сообщение о подозрении – 8 статей. В половине из них наказание что-то от 5 до 15 лет», – добавила она.

Журналистка назвала произошедшее политическими репрессиями. Она считает, что уголовное дело против нее за Майдан.

«Против меня как против активиста Майдана… Поджигала ли я офис «Партии регионов»? Да… Причастна ли я к убийствам? Нет, мои руки не в крови», – подчеркнула Чорновол.

Черновол объяснила, что поджогом офиса «Партии регионов» она с мужем пыталась отвлечь внимание силовиков, чтобы спасти майдановцев, и «оттянуть на себя» так называемых «титушек».

По ее мнению, власти пытается «изменить историю Майдана».

Черновол заверила, что призывала майдановцев не убивать оппонентов и сама никогда не была «палачом». Она также отметила, что сама была на фронте, а ее муж – погиб на фронте.

Народный депутат «Европейской солидарности» Николай Княжицкий отметил, что при обыске был нарушен закон: не только изъяли одежду, но и лично Черновол осматривали, вопреки постановлению суда, а также вручили подозрение дома, а не в кабинете следователя.

«Те, кто таким образом действует, долго на должности не задерживались. Я надеюсь, что это не инициатива Зеленского, а инициатива российских агентов ГБР, которые хотят сделать все, чтобы Зеленский слетел с должности максимально быстро… Я прошу власти действовать мудро и не нарушать закон так нагло», – обратился Княжицкий к президенту Владимиру Зеленскому.

В случае, если вину Чорновол докажут, ей может грозить лишение свободы на срок от 10 до 15 лет и даже пожизненное заключение.

Напомним, известная украинская журналистка Татьяна Чорновол была активной участницей Революции достоинства. 25 декабря 2013 года ее жестоко избили на автодороге в районе Борисполя. Чорновол заявила, что избиение было организовано тогдашней властью.

В 2014 году она вошла в первую пятерку избирательного списка партии «Народный фронт» и стала депутатом Верховной Рады восьмого созыва.