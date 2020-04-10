Разумков не знает, когда примут «антиколомойский» закон

Разумков не смог назвать сроки рассмотрения «антиколомойского» законопроекта. Пока что не сделали даже сравнительную таблицу.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент в понедельник не будет рассматривать во втором чтении законопроект №2571-д о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам (так называемый «антиколомойский» закон). Он рассказал об этом на брифинге в пятницу.

«Если мы говорим о его рассмотрении, пока что, к сожалению, я не могу сказать, когда это произойдет по той простой причине, что по состоянию на сегодня не сформирована таблица. 16 тысяч правок – вы не представляете сколько это», – сказал он.

Кроме того Верховная Рада на внеочередное заседание в понедельник, 13 апреля, будет рассматривать:

▪ поправки в государственный бюджет, которые не смогли принять на предыдущем заседании;

▪ законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных, необходимый для будущего запуска рынка земли;

▪ законопроект №3320 с поправками в закон «О защите населения от инфекционных болезней», необходимыми для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19;

▪ законопроект об ужесточении ответственности за сжигание стерни и листьев;

▪ законопроект о внесении изменений в закон об Антимонопольном комитете;

▪ вето президента на законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов и ЕСВ. Этот законопроект был ветирован по причине так называемой «табачной поправки» депутата Александра Дубинского, из-за которой в конце прошлого года производители сигарет останавливали производство;

▪ 13 постановлений, запрещающих подписывать закон о рынке земли.

«Заседание ориентировочно состоится в 14 часов, и я надеюсь, что оно будет продолжаться не очень долго, потому что большинство вопросов обсудили», – уточнил спикер.

По словам Разумкова, в распечатанном виде поправки будут представлять собой бумажную кипу с него ростом.

«Они, члены комитета, должны это подготовить, сформировать саму таблицу. После этого они должны будут пройтись по правкам и определиться, какие учитываются, какие не учитываются. Только после этого документ можно будет рассматривать в зале Верховной Рады Украины», – сказал Разумков.

По его словам, есть разные предложения, как выходить из сложившейся ситуации, от изменений в регламент до консультаций с депутатскими фракциями и группами.

Этот законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка.

При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда. Фонд рекомендовал Украине установить процедурные гарантии справедливого и беспристрастного судебного разбирательства. Без них существует риск того, что кто-нибудь из пострадавших может через суд получить слишком большую компенсацию, которая создаст огромную дыру в государственном бюджете или резервах НБУ.

Законопроект получил название «антиколомойского», так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть себе национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.