Аваков не может назвать дату окончания карантина

Аваков может только предположить, что «страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае». Кабмин попытается «перезапустить экономику» в конце апреля.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что дату снятия карантина сейчас не знает никто. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Когда? Я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает – не верьте. Могу тем не менее предположить и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, – к лету», – написал Аваков.

По его словам, правительство пытается сделать все для того, чтобы первые шаги «перезапуска экономики» были возможны в конце апреля, а ослабление карантина – в мае.

«Вот такие, как мне кажется, возможные ориентиры – если не сорвемся с текущей модели сопротивлению вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если споры отложим на потом, а сейчас твёрдо будем держать карантин», – заявил министр.

Будет время, сладкое и шелковистое, как грядущее лето… Время, когда утихнут все споры…Время, когда в окружении… Geplaatst door Arsen Avakov op Donderdag 9 april 2020

Напомним, что карантин в Украине ввели 12 марта, а в начале апреля его максимально ужесточили – запрещено посещать общественные места без маски и собираться более чем по двое.

Согласно решению Кабинета министров, такие меры будут действовать минимум до 24 апреля.