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ГБР проводит обыск у журналистки Чорновол

ГБР пришло с обыском к Татьяне Чорновол по делу о поджоге офиса Партии регионов в 2014 году. Ей может грозить подозрение в убийстве.

Государственное бюро расследований утром 10 апреля пришло с обыском к бывшему народному депутату Татьяне Чорновол, сообщила сама журналистка на своей странице в Facebook.

Согласно постановлению Печерского районного суда Киева, разрешившего следственные действия, экс-депутату вменяют поджог офиса Партии регионов в 2014 году.

По данным следствия, 18 февраля 2014 года Чорновол с «неустановленным лицом мужского пола» устроили поджог здания на Липской улице, в результате которого погиб 57-летний компьютерщик Владимир Захаров.

Фото опубликованное Чорновол.
Текст постановления на обыск.
Текст постановления на обыск.
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В результате возник пожар, жертвой которого стал сотрудник офиса. Его тело нашли в коридоре первого этажа.

Обыск в доме Чорновол устроили с целью найти одежду, шлем и ранец, которые она носила в 2014 году, а также документы, записки и прочие доказательства, которые могли бы подтвердить версию следствия.

Приїхав до мене спецназ ДБР по справі Майдану

Geplaatst door Тетяна Чорновол op Donderdag 9 april 2020

Напомним, что 18 февраля 2014 года решение властей провести антитеррористическую операцию на Майдане привело к кровавым столкновениям. В течение нескольких дней погибли десятки человек.

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Фото с места событий по офисом «Партии Регионов» в 2014 году.
Фото с места событий по офисом «Партии Регионов» в 2014 году.
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Эти события привели к бегству президента Виктора Януковича и правящей верхушки. К власти пришли проевропейские силы.

Источник POLITua

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