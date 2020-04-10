Кулеба отрицает намерение прямого диалога с ОРДЛО

Глава МИД Кулеба подчеркивает, что Украина не ищет прямого диалога с «ДНР»/«ЛНР». Идея создания Консультативного совета – наладить «общественный диалог».

Украинская сторона на переговорах в Минске будет настаивать на действующей структуре Трехсторонней контактной группы, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-дискуссии организованной «Atlantic Council».

«Украина будет настаивать на нынешней структуре Трехсторонней контактной группы, и эта ТКГ состоит из трех актеров: Россия, Украина, ОБСЕ. Все остальное – это предмет для внутреннего структурирования в середине контактной группы», – цитирует главу украинского МИДа.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что украинская сторона не ищет прямого диалога с террористами «ДНР» и «ЛНР», однако предположил обсуждение с ними ряда определенных тем.

«Мы не ищем прямого диалога с Донецком и Луганском. Но мы должны взаимодействовать с ними и говорить с ними только об определенном наборе тем, чтобы имплементировать определенные пункты Минских соглашений», – сказал Кулеба.

Глава МИД также добавил, что идея создания так называемого Консультативного совета заключается в том, чтобы «заставить общества разговаривать и взаимодействовать». При этом он исключил возможность взаимодействия Украины с представителями «ДНР» и «ЛНР».

Кроме того, министр отметил, что лично он на занимаемой должности не согласится на прямой диалог с террористами.

«Я никогда не соглашусь, как министр, на прямой диалог между украинскими должностными лицами и так называемыми «представителями Донецка и Луганска». Все остальное – это пространство для искусства дипломатии. Но существуют определенные красные линии, которые я не перейду, как министр иностранных дел или гражданин Украины. И это одна из них», – отметил Кулеба.

Напомним, 12 марта в Минске договорились о создании Консультативного совета. Террористы «ДНР» заявили, что этот орган создается для прямого диалога с властями Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что подписанный протокол не имеет правовых последствий и не легитимизирует субъектность ОРДЛО.