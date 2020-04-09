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В Киево-Печерской Лавре новые случаи коронавируса

В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились еще 26 человек. Мэр Киева Кличко с тревогой ждет Пасхи, когда будут праздничные богослужения.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 8 апреля в столице Украины подтвердили 41 случай коронавирусной болезни, из них 26 пришлось на Киево-Печерскую Лавру. Он рассказал во время ежедневного брифинга в четверг.

«Из случаев, зарегистрированных за прошлые сутки, 26 – в Киево-Печерской Лавре», – рассказал мэр.

«Сложно представить, какой может быть цепочка дальнейшей передачи инфекции. Вот почему я с волнением ожидаю нынешней Пасхи – чтобы после праздников резко не обострилась, чтобы у нас не было сотен новых больных», – сказал Кличко.

Среди новых пациентов в Киеве – 11 женщин в возрасте от 26 до 71 года, шестимесячная девочка и 29 мужчин в возрасте от 36 до 70 лет. За сутки умер еще один человек от коронавируса.

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Напомним, что информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской Лавре появилась вечером 5 апреля. На следующий день было официально подтверждено о четырех заболевших.

Источник Пресс-служба Киевского городской государственной администрации

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