В тюрьмах РФ могут скрывать смерти от коронавируса

ФСИН может намерено скрывать факты смерти подследственных и заключенных от коронавируса. Тюрьмы РФ могут превратиться опасные в очаги эпидемии.

Бежавший от преследования в России публицист и политический деятель Борис Стомахин обратился с заявлением к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в связи с возможным сокрытием заболеваний и смертей осужденных от коронавируса COVID-19 в учреждениях УФСИН России по Томской области. Текст заявления публицист разместил в своем личном Telegram-канал.

«На фоне участившихся сообщений из других регионов России, где у сотрудников и осужденных появляются признаки заболевания, сходные с ОРВИ, вызывает беспокойство ситуация в СИЗО, ЛИУ, ИК Томской области, а также – областной больнице для осужденных при ФКУ ИК-4», – говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что в связи с высокой плотностью размещения осужденных в общежитиях исправительных колоний и в следственных изоляторах, низкой доступностью для обвиняемых и осужденных тестов по определению коронавируса (а в случае массового заражения – необходимой и своевременной медицинской помощи) учреждения УФСИН России по Томской области могут представлять реальную угрозу населению региона как очаг инфекции.

«Непростая эпидемиологическая обстановка в России (счет заболевшим идет на тысячи, за 4-5 дней число заболевших коронавирусом, согласно официальной статистике, удваивается, значительная часть заболевших при этом остается вне статистики по объективным и субъективным причинам), где около 70% случаев заражения коронавирусом выявлено в столице – г. Москве и откуда продолжает распространяться по регионам, усугубляется информационной закрытостью мест лишения свободы и предварительного следствия», – отмечает Стомахин.

Стомахин подчеркивает, что на условиях анонимности его источник сообщил от том, что некоторое время назад в СИЗО-1 г. Томска «от пневмонии» умер заключенный. По мнению нескольких содержавшихся в СИЗО-1 человек, причиной смерти мог быть коронавирус.

«Нельзя исключать, что арестант умер не в СИЗО, а в областной больнице, куда его могли доставить из СИЗО. В средствах массовой информации региона, которые находятся под умеренным административным контролем, сообщений об этом не было», – подчеркивает Стомахин.

Возможность проверить информацию легальным путем – отсутствует. Сообщение уточняющих деталей может поставить под угрозу источник информации и повлечь для него негативные последствия.

«В случае вспышки инфекции в СИЗО-1 либо ЛИУ (лечебно-исправительном учреждении, где содержится много людей с ослабленным иммунитетом), либо в любой из исправительных колоний, что может представлять угрозу 500-тысячному Томску, наиболее ожидаемой реакцией со стороны руководства будет замалчивание проблемы и пресечение «утечек информации». А в условиях отказа от гласности в пользу цензуры создаются условия, близкие к идеальным, для триумфа эпидемии коронавируса России по итальянскому сценарию», – отмечает Стомахин.

Правозащитники («Московская Хельсинская группа») выложили в открытый доступ петицию «Призываем к максимально широкой амнистии из-за коронавируса». Предложенные ими меры могли бы понизить риск массового заражения коронавирусом для людей, находящихся на свободе, и массовых смертей в учреждениях ФСИН РФ.

«Однако о принятых мерах ничего неизвестно. Напротив, председатель правительства РФ Мишустин сделал распоряжение о производстве медицинских масок в учреждениях ФСИН РФ, что будет только способствовать распространению эпидемии. Цензура и борьба с инакомыслящими в России – это не ее частное дело, это предпосылка для распространения эпидемии коронавируса в мире, включая и граничащие с Россией страны», – отмечает Стомахин.

В заключение Стомахин просит Генсека ООН Антониу Гутерриша оказать содействие российским правозащитниками в инициировании максимально широкой амнистии для заключенных. А так же в пределах полномочий ООН способствовать преданию гласности руководством ФСИН России и ее региональных управлений всех фактов смерти обвиняемых и заключенных в местах отбытия наказания и в следственных изоляторах с указанием причин смерти.