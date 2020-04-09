Зараженные коронавирусом прибыли в Китай из Москвы

В китайской провинции Хэйлунцзян обнаружили еще 40 заболевших коронавирусом, которые приехали из России. Все они прибыли из Москвы.

В граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян обнаружили еще 40 заболевших коронавирусом, все они прибыли из России, пишет агентство «Интерфакс-Украина», ссылаясь на комитет здравоохранения провинции.

Все зараженные прибыли в город Суйфэньхэ из Москвы. Сначала они прилетели во Владивосток рейсами «Аэрофлота», откуда пересекли пограничный пункт на автомобилях.

Общее количество заболевших, которые прибыли из России, выросло до 126.

С целью предотвращения распространения коронавируса для жителей г. Суйфэньхэ с 9 апреля ввели режим «сидим дома». От каждый семьи разрешено выходить в магазин одному человеку раз в три дня. Все обязаны соблюдать правила сканирования QR-кодов, регистрации и температурного контроля, каждый должен носить маску.

Напомним, по состоянию на 9 апреля количество заболевших коронавирусом в мире достигло 1 484 811 человек. В США COVID-19 был обнаружен у свыше 432 000.