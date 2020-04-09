В Украине заразились коронавирусом почти 1900 человек
В Украине зафиксировали 1892 случая заражения коронавирусом, вылечились еще 10 человек. Количество летальных случаев выросло на 5.
В Украине по состоянию на утро 9 апреля зарегистрировали 1892 случая COVID-19. Из них 57 летальных, 45 пациентов побороли болезнь, сообщили в пресс-службе Минздрава.
За сутки зафиксировали 224 новых случая. Статистика по регионам:
• Винницкая область – 102;
• Волынская – 38;
• Днепропетровская – 41;
• Донецкая – 11;
• Житомирская – 31;
• Закарпатская – 51;
• Запорожская – 47;
• Ивано-Франковская – 218;
• Кировоградская – 78;
• Киев – 300;
• Киевская область – 130;
• Луганская – 3;
• Одесская – 43;
• Полтавская – 19;
• Ровенская – 64;
• Сумская – 56;
• Тернопольская – 169;
• Харьковская – 5;
• Херсонская – 18;
• Хмельницкая – 16;
• Черновицкая – 302;
• Черкасская – 80;
• Черниговская – 9.
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
«По состоянию на утро 9 апреля в Центр общественного здоровья поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 7901 подозрение», – сообщили в Минздраве.
И.о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что 82% заболевших – это лица от 30 лет. Больше всего случаев заражения за сутки в Киеве, Черновицкой и Кировоградской областях.
Из общего количества заболевших госпитализированы 848 пациентов, в том числе 40 детей. К аппаратам ИВЛ подключены 38 человек.
⚡МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 9:00 9…
Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Woensdag 8 april 2020
Напомним, по состоянию на 8 апреля в Украине сообщалось о 52 летальных случаев от коронавируса и 35 выздоровлениях. Таким образом, за сутки умерли пятеро, вылечились 10 пациентов.