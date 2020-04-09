В Украине заразились коронавирусом почти 1900 человек

В Украине зафиксировали 1892 случая заражения коронавирусом, вылечились еще 10 человек. Количество летальных случаев выросло на 5.

В Украине по состоянию на утро 9 апреля зарегистрировали 1892 случая COVID-19. Из них 57 летальных, 45 пациентов побороли болезнь, сообщили в пресс-службе Минздрава.

За сутки зафиксировали 224 новых случая. Статистика по регионам:

• Винницкая область – 102;

• Волынская – 38;

• Днепропетровская – 41;

• Донецкая – 11;

• Житомирская – 31;

• Закарпатская – 51;

• Запорожская – 47;

• Ивано-Франковская – 218;

• Кировоградская – 78;

• Киев – 300;

• Киевская область – 130;

• Луганская – 3;

• Одесская – 43;

• Полтавская – 19;

• Ровенская – 64;

• Сумская – 56;

• Тернопольская – 169;

• Харьковская – 5;

• Херсонская – 18;

• Хмельницкая – 16;

• Черновицкая – 302;

• Черкасская – 80;

• Черниговская – 9.

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

«По состоянию на утро 9 апреля в Центр общественного здоровья поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 7901 подозрение», – сообщили в Минздраве.

И.о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что 82% заболевших – это лица от 30 лет. Больше всего случаев заражения за сутки в Киеве, Черновицкой и Кировоградской областях.

Из общего количества заболевших госпитализированы 848 пациентов, в том числе 40 детей. К аппаратам ИВЛ подключены 38 человек.

⚡МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 9:00 9… Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Woensdag 8 april 2020

Напомним, по состоянию на 8 апреля в Украине сообщалось о 52 летальных случаев от коронавируса и 35 выздоровлениях. Таким образом, за сутки умерли пятеро, вылечились 10 пациентов.