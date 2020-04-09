ОП анонсировало новый обмен пленными до Пасхи

Переговоры ТКГ в Минске прошли по инициативе украинской стороны. Новый обмен пленными между Украиной и Россией состоится не позднее Пасхи.

В среду, 8 апреля, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе провела переговоры в формате видеоконференции. Переговоры состоялись по инициативе украинской стороны, сообщает пресс-служба президента Украины.

«В ходе видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позднее Пасхи», – говорится в сообщении.

Кроме того, на сегодняшнем заседании ТКГ обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий.

«Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках», – подчеркивают в Офисе президента.

В ходе видеоконференции стороны ТКГ также продолжили переговоры по определению следующих участков разведения сил и средств на Донбассе.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц.

На брифинге о результатах переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске 13 марта глава ОП Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время Украина вернет всех удерживаемых граждан из ОРДЛО.

Отметим, что в 2020 христиане западного обряда (католики и протестанты) отмечают Пасху 12 апреля, православные – 19 апреля.