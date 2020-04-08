Киев не будут закупать камер с измерением температуры

КГГА разорвала договор на 65 миллионов на закупку 400 камер наблюдения с функцией измерения температуры и распознавания лиц.

Коммунальное предприятие «Информатика», подчиненное Киевской городской государственной администрации расторгло договор на закупку 400 камер с функцией измерения температуры и распознавания лиц за 64,9 млн гривен, сообщает пресс-служба площадки госзакупок «Prozzoro».

Отмечается, что закупка состоялась без тендера, с обоснованием борьбы с распространением COVID-19. Однако такие камеры не подпадают под перечень товаров для противодействия коронавирусной болезни, который определен постановлением КМУ №248.

Законность заключения этого договора проверила Государственная аудиторская служба и подтвердила нарушения.

Вскоре на странице тендера в Prozorro появилась информация о расторжении договора. Оплат по этому договору еще не было, поэтому все средства удалось сохранить.